Пожар край хърватския Омиш изпепели къщи, коли и лодки изгоряха (ВИДЕО)

Огромен горски пожар обхвана град Омиш в хърватската област Сплит-Далмация, принуждавайки жители и туристи да бягат, докато пламъците поглъщаха домове, лодки и превозни средства, съобщават местните медии.

Огънят тръгна от Локва Рогозница и се разпространи към Омиш, като силните ветрове допълнително разпалваха стихията и силно затрудняваха усилията за гасене.

Съобщава се за няколко разрушени къщи, а в засегнатите райони се виждат изгорели автомобили. Пламъците преминаха през квартал "Борак“ и се насочиха към центъра на Омиш, като има данни, че е засегната и историческата крепост "Фортица“.

Има и евакуирани

Когато огънят достигна районите близо до брега, някои жители и туристи бяха принудени да се евакуират с лодки.

Massive forest fire burning in Omiš, Croatia 🇭🇷 pic.twitter.com/iDxBwx1rrA — Disaster News (@Top_Disaster) August 14, 2026

Пътищата са затворени, а градската управа на Омиш отвори спортната зала "Рибняк“ като пункт за настаняване на хората, евакуирани от засегнатите зони.

Мобилизирани са голям брой пожарникари от цяла Хърватия, докато аварийните екипи се борят да овладеят бързо разрастващия се пожар и да защитят домовете и населението.

Клиничният болничен център в Сплит съобщи, че е приел 36 пострадали - 19 от тях са хоспитализирани, като 7 се намират в интензивно отделение и са с опасност за живота.

Други трима пациенти също са настанени за интензивно лечение, а останалите са приети в различни болнични отделения.

Повечето от пострадалите са с изгаряния, докато останалите са потърсили медицинска помощ основно заради дихателни проблеми, причинени от вдишването на дим.

Хърватският “Индекс“ съобщи, че в евакуационния център в Омиш се намират около 1500 души, на които са осигурени вода и храна.

Директорът на Червения кръст в Омиш Ана Стейскал заяви, че до полунощ са били регистрирани повече от 2000 души. Част от тях впоследствие са напуснали района, а някои от местните жители са намерили подслон при свои близки.

The images of the forest fire raging near Omiš, Croatia, look more like scenes from Mordor than a beautiful holiday destination. People are being evacuated right now, and cars caught on the road are in flames. pic.twitter.com/5R7DVeZtwn — Goran Majić (@Goran_Majic) August 13, 2026

Главният командир на пожарната Славко Туцакович заяви пред Радио “Слеме“, че при пожара са изгорели няколко къщи, както и голям брой автомобили и лодки, поради което материалните щети ще бъдат огромни.

Той определи бедствието като един от най-тежките пожари в историята на Хърватия.

По думите му са изгорели между 900 и 1000 хектара площ, а около 1000 души са били евакуирани. Размерът на материалните щети тепърва ще бъде оценяван.

Обстановката обаче вече е по-спокойна.

Огънят е обхванал тревни площи, ниска растителност и борова гора, като общата засегната територия все още не е окончателно установена. Пожарът е избухнал в непосредствена близост до сгради и се е разпространил бързо заради силния вятър.