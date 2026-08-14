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САЩ: Суверенитетът над Курилските острови е на Япония

Америка е непоколебима в подкрепата си, написа US посланикът

14.08.2026 | 09:56 ч. 45
Reuters

Reuters

"Съединените щати остават непоколебими в подкрепата си за своя най-важен съюзник и в признаването на японския суверенитет над Северните територии“, заяви американският посланик в Токио Джордж Глас в социалната мрежа X, използвайки японското наименование за Курилските острови, които Путин посети за първи път в четвъртък.

"В момент, когато съюзът между САЩ и Япония е посветен на насърчаването на просперитета в Индо-тихоокеанския регион, ние категорично се противопоставяме на всякакви действия, които подкопават мира и стабилността там“, добави Глас.

Руско-японските отношения отдавна са помрачени от въпроса за островите, завзети от Съветския съюз през 1945 г. в края на Втората световна война.

Посещението на Путин беше първото на руски президент от визитата на Дмитрий Медведев през 2010 г.

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"Северните територии са неразделна част от японската територия, както в исторически план, така и според международното право“, заяви японският министър-председател Санае Такаичи, цитирана от AFP.

Япония извика руския посланик

Посолството на Русия в Япония съобщи, че според посланика Николай Ноздрев островите са "неразделна част от Руската федерация“ и че посещението на Путин там не е "въпрос за обсъждане с чужди държави“.

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Тагове:

Курилски острови Северни територии Япония Русия Путин суверенитет
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