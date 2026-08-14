Синът на Кенеди-младши е в списъка с издирвани лица от Путин

Според руски държавни медии Конър, синът на Робърт Ф. Кенеди-младши, е включен в списъка на Русия за международно издирване заради участието си във войната в Украйна.

Конър, третото дете на американския министър на здравеопазването разкри, че се е присъединил към международна група доброволци, за да се бие срещу войниците на Владимир Путин през 2022 г. - годината, в която започна все още продължаващият конфликт. По това време Кенеди заяви, че иска да помогне на украинците след незаконната инвазия на Путин и е "готов да умре“ за каузата.

Четири години по-късно, според руската държавна информационна агенция ТАСС, съд в Москва е разрешил ареста на 32-годишния Кенеди задочно, като го обвинява, че е действал като наемник в украинската армия.

A Moscow court has arrested U.S. citizen Conor Kennedy in absentia and placed him on an international wanted list over his alleged participation in combat operations as part of Ukraine’s Defense Forces.https://t.co/dtp2YhZDUZ — Militarnyi (@militarnyi) August 13, 2026

Кенеди, внук на брата на президент Джон Ф. Кенеди и бивш приятел на поп звездата Тейлър Суифт, би бил изправен пред присъда от седем до десет години затвор в малко вероятния случай, че се озове в съда по обвинението, добавя The Independent.

Доброволец на война

Решението за ареста на Кенеди, макар и задочно, все пак би могло допълнително да обтегне отношенията между Владимир Путин и Доналд Тръмп, предвид факта, че баща му е ключова фигура в кабинета на последния. Той е един от неколцината чуждестранни доброволци от страни като САЩ, Обединеното кралство, Швеция, Колумбия и Грузия, срещу които е издадено подобно постановление.

Кенеди разкри в публикация в Instagram през 2022 г., че се е сражавал през първите месеци на войната в Украйна, след като се е присъединил към Международния легион на Украйна, въпреки че не е имал предишен военен опит.

"Бях дълбоко развълнуван от случващото се в Украйна през изминалата година. Исках да помогна. Когато научих за Международния легион на Украйна, знаех, че ще замина, и още на следващия ден отидох в посолството, за да се запиша. Казах на един човек тук [в САЩ] къде се намирам, а на един човек там разкрих истинското си име. Не исках семейството или приятелите ми да се тревожат, нито пък исках да се отнасят с мен по различен начин там", откровен е младият Кенеди.

Кенеди заяви, че според него войната ще "определи съдбата на демокрацията през този век“, и призова хората да "се присъединят към легиона, да помогнат на границата или да изпратят медицински консумативи“.

"Харесваше ми да бъда войник повече, отколкото очаквах. Страшно е. Но животът е прост, а наградите за това да откриеш смелост и да вършиш добро са значими“, продължи той.

"Приятелите ми там знаят защо трябваше да се прибера. Винаги ще им бъда признателен за примера, който ми дадоха. Знам, че съм късметлия, задето се върнах жив, но бих поел отново всички онези рискове", разсъждава Кенеди.

Все пак младежът не е бил дълго на фронта. Според руските власти Кенеди се е сражавал на страната на украинската армия под прикритие в района на Харков, макар това да не е потвърдено.

Сред останалите чуждестранни доброволци, изправени пред подобни съдебни решения в Русия, според агенция ТАСС са американският гражданин Инграм Асбил Трейси Джеймс (на 37 г.) и британският гражданин Шорни Джоузеф Ричард Райън, който е служил като оператор на дрон.