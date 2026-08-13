Божанов: Властта принизява убийството в Пловдив до битов инцидент

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов гостува в БНР и обясни, че поисканото изслушване в парламента на вътрешния министър и шефа на ДАНС е заради бруталното убийство в Пловдив, не за да се сочи някого с пръст, а да се види какви са системните предпоставки да се образуват през годините крайни групировки от младежи.

Божанов подчерта, че искането на “Демократична България” за парламентарно изслушване, отправено ден преди изявлението на премиера, нападнал остро демократичната опозиция в началото на правителственото заседание в четвъртък, е било изцяло конструктивно и е целяло да провери капацитета и поведението на службите за противодействие на подобни радикални изстъпления.



Според Божанов някои от говорителите на властта са се опитали да принизят убийството на Георги Кузев едва ли не до битов инцидент. Докато при такива обществено травмиращи инциденти премиерът, вместо да каже нещо обединяващо и да посочи какви мерки трябва да се вземат, обвинява демократичната опозиция и то с абсурдни аргументи за паметници.

Депутатът допуска, че реакцията на Радев е внушена от вицепремиера Иво Христов, който обикновено пишел речите му, но, по думите му, ако самият премиер сам вярва в това, което каза, то това би било още по-безотговорно и опасно. Той призова и президентът Йотова да се изкаже по темата. “Нейната задача е да бъде обединител на нацията и един независим президент би трябвало да подходи критично”, заяви по време на интервюто Божанов.

Руска пропоганда



Според съпредседателя на “Да, България” би било неадекватно да се сочи руската пропаганда като източник на всички несгоди в държавата, но влияние на руски неофашисти към български неофашисти има и затова на изслушването ще бъдат отправени въпроси към ДАНС, какви мерки взема за противодействие на това влияние и за предотвратяване на престъпления, и ще се търсят дългосрочните решения.

По подов управленската програма на “Прогресивна България” Божанов я определи като “доста закъсняла”, появила се една след стотния ден, когато вместо да отчиташ първи резултати, тепърва казваш какво ще правиш.

Според Божанов тази програма е обща и нехомогенна, въпреки че в нея има и някои правилни мерки, като например в частните болници също да се правят търгове за лекарства, въпреки че това предложение на ДБ бе отхвърлено в бюджета.

“А заявката за борба с олигархията е подплатена с недостатъчно конкретика. Като пример за това партийният лидер даде спецслужбите, които са в дъното на олигархичния модел, но за тях в програмата има само един ред - реформа в МВР и службите”, каза още Божанов.



“Не се говори нищо конкретно, не е споменато например подслушването, ползвано за компромати от модела “Пеевски-Борисов”. Съмненията, че изобщо ще има борба с модела остават”, каза Божанов. И даде още един пример - с един от лидерите на подземния свят Таки, който е пряко свързан с олигопола при продуктовите такси, но от пределно общите формулировки в програмата изобщо не следва, че този олигопол ще бъде разбит”, добави народният представител.



Съпредседателят на “Да, България” напомни, че преди Народното събрание да излезе във ваканция, депутатът доц. Атанас Славов заяви от парламентарната трибуна, че са необходими конституционни промени за съдебната власт и че ДБ ще направи такива. “Добре че и управляващите са засегнали тази тема в програмата си, ние ще направим нашите предложения за промени, които да осигурят независимост на съда и демократичност и отчетност на прокуратурата, така че системата да спре да работи с чадъри и бухалки”, каза Божанов и заяви готовност са диалог с парламентарните сили за осигуряване на подкрепа от 160 или 180 гласа за промените.

Домовата книга



По повод заявката от управленската програма за премахването на т.нар. “Домова книга” и връщане свободата на президента да избира служебен премиер, Божанов напомни, че предложението на “Да, България” през лятото на 2023 г. е било редовното правителство в оставка да работи като служебно, но това не е било възприето от ГЕРБ и ДПС.

Той обаче отхвърли аргумента на вицепремиера Иво Христов, че “Домовата книга” е довела до политическа нестабилност.

“Сглобката дойде вследствие на политическата нестабилност, която бе индуцирана включително от президента Радев, който се държеше като политически играч и дори участваше в свалянето на кабинета на Кирил Петков”, каза Божанов.



Според него заявката в управленската програма, че правото на разплащания в кеш ще бъдат записани в конституцията е свързана с разочарованието на някои избиратели на “Прогресивна България”, че партията е успяла да върне лева, както и с опасенията им от дигиталното евро.

“Няма лошо да може да се плаща кеш, нито има опасност от дигиталното евро, но няма да водим идеологически войни. Тази промяна няма да реши нищо, тя е само успокоение на хората, които може би са вече разочаровани от някои действия на кабинета”, каза съпредседателят на “Да, България”.