ДАНС и полицията в Пловдив разбиха нацистко свърталище, 16 арестувани (СНИМКИ)

ДАНС и полицията в Пловдив разбиха нацистко свърталище, при акцията са арестувани 16 души. В него са открити знамена и други нацистки символи и знаци. Сред арестуваните има непълнолетни и малолетни. Те са свързани със задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив, но по първоначална информация не са участвали в издевателствата, довели до смъртта на мъжа от Кричим.

По-късно началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, които са задържани, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. Акцията се провеЛА в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации, очаква се полицията да изнесе повече подробности за акцията.