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ДАНС и полицията в Пловдив разбиха нацистко свърталище, 16 арестувани (СНИМКИ)

Групата е свързана със задържаните за убийството на Георги Кузев

16.08.2026 | 07:29 ч. Обновена: 16.08.2026 | 07:35 ч. 2
Снимки: bTV

Снимки: bTV

ДАНС и полицията в Пловдив разбиха нацистко свърталище, при акцията са арестувани 16 души. В него са открити знамена и други нацистки символи и знаци. Сред арестуваните има непълнолетни и малолетни. Те са свързани със задържаните за убийството на Георги Кузев в Пловдив, но по първоначална информация не са участвали в издевателствата, довели до смъртта на мъжа от Кричим.

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По-късно началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, които са задържани, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. Акцията се провеЛА в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест".

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации, очаква се полицията да изнесе повече подробности за акцията.

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Тагове:

Пловдив ДАНС МВР Георги Кузев
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