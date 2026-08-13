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Момичетата, обвинени за убийството на Георги, остават в ареста

Родители и адвокати искаха по-лека мярка

13.08.2026 | 12:35 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Две от момичетата, част от групата, която преби до смърт Георги на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста. Защитата и родителите им поискаха по-лека мярка, но съдът не се съобрази с тях.

Прокурорът по делото Стефани Черешарова каза пред журналисти, че случаят е изключителен.

“Има опасност обвиняемите да се укрият. Представили сме нови доказателство”, каза още прокурорът.

Заседанието на съда днес продължи над два часа на фона на скандирания от протестиращи, събрали се пред Съдебната палата в Пловдив. Мирният протест пред сградата беше в памет на загиналия 37-годишен мъж.

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Подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.

На 7 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми.

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