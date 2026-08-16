Ултраси на "Ботев" и "Локо Пловдив" са сред арестуваните неонацисти в Пловдив

Фенове на Ботев и Локо Пловдив са сред арестуваните неонацисти в града под тепетата. Те са били част от организацията "Кръв и чест".

"Дори само бегъл поглед върху татуировките на пловдивските ултраси показва, че много от тях споделят неонацистки възгледи. Или поне подражават на радикални десни формации", пишат от пловдивската медия "Марица". "Затова не е изненада, новината, че някои от задържаните при акцията на ДАНС и МВР в разбитото свърталище на "Кръв и чест" в Пловдив са част от футболни агитки. Както и че имат предишни криминални прояви, свързани с хулиганства покрай мачовете. "

Изданието отбелязва, че през годините на трибуна "Юг" на "Колежа" и трибуна "Бесика" на "Лаута" редовно са заснемани знамена и транспаранти със забранена символика - келтски кръстове, древноезически руни (като чука на Тор - Мьолнир), числото 14/88 и лога на радикални организации.

Важно е да се отбележи, че далеч не всеки ултрас в Пловдив изповядва неонацистки виждания

Повечето запалянковци са крайни националисти или просто футболни хулигани. В същото време обаче точно радикалните скинхед ядра често стоят в основата на организираните сблъсъци.

Основният двигател за тези групи остава съперничеството в пловдивското дерби. За целта се уреждат бойни срещи (fights) на тайни локации или се организират улични засади за фенове на противника.

Футболните централи БФС и УЕФА неведнъж са налагали солени глоби и частични затваряния на трибуните под тепетата заради расистки скандирания и маймунски обиди към чуждестранни или тъмнокожи състезатели. Извън футболния контекст, членове на тези фракции редовно се включват в прояви като Луковмарш в София, както и в протести срещу бежанци, ромски общности или ЛГБТИ събития.

Конкретно на трибуните ситуацията обаче се променя. Под натиска на затегнатите мерки от полицията и съвременното видеонаблюдение по стадионите, издигането на свастики вече води до бързи арести. Поради тази причина съвременните крайни групи променят стратегията си - те се преориентират към бойните спортове (ММА и бокс) и изнасят сблъсъците си далеч от камерите на стадионите.

Сред свастиките, SS-рунитe и символиката на Blood & Honour в помещението, свързвано с разбитата в Пловдив неонацистка среда, се вижда и мемориален шал на Светослав Славков – български доброволец, загинал в боевете на страната на Украйна през януари 2024 г.

Славков бе фен на "Левски" и от фен клуба изказаха съболезнования след смъртта му. На шала е поставен и зачеркнат сърп и чук - знак на категоричен антикомунизъм. Присъствието му сред неонацистката символика не доказва принадлежност на Славков към групировката, но поставя въпроса как паметта на българин, воювал срещу Русия в Украйна, се е оказала част от тази среда.