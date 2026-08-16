Полицията с подробности за нацисткото свърталище, баща със синовете си сред задържаните

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Полицията в Пловдив даде подробности за затворения клуб с нацистки символи. Арестувани са 18 души, сред които три момичета. Едното от тях е на 17 години, всички други са пълнолетни, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в града ст. комисар Васил Костадинов. Наемателят на клуба е задържан.

От полицията потвърдиха, че групата е свързана с международната неонацистка организация "Кръв и чест".

"Това е тяхната идеология. Идеологията е неонацистка", заявиха от ръководството на пловдивската полиция. Все още се изяснява дали в структурата е имало конкретно разпределение на функции и ръководни роли.

Един от арестуваните снощи е пълнолетният младеж, посочен като един от двамата извършители на побоя над непалски граждани. Той е бил задържан повторно, след като преди това е бил освободен.

Заедно с него при операцията са задържани неговият брат и баща.

От МВР обаче отново подчертаха, че сред задържаните в клуба няма човек, който да е присъствал при извършването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Полицията уточни, че има лица сред арестуваните, които са свързани с хора, присъствали на хълма. Именно това е определено като косвената връзка между двете разследвания.

Към момента няма данни останалите задържани да са участвали в други побои или прояви на насилие. При извършените до момента проверки на телефоните им също не са установени видеозаписи с подобни нападения.

Същият клуб е проверяван и през 2023 г., тогава също са открити свастики и други подобни материали. По случая е било образувано производство, което впоследствие е прекратено.

Мястото не функционира като заведение. То представлява частен клуб, използван за периодични събирания. Няма собственик на самия клуб като организация, а наемателят на помещението е сред задържаните.

Някои от задържаните са криминално проявени, а сред тях има и лица с предишни осъждания за различни престъпления, съобщиха още от полицията.

При претърсването и изземването са открити множество материали, които предстои да бъдат анализирани в рамките на разследването. Извършени са процесуални действия и на други адреси.

Прокуратурата е уведомена за случая още снощи. Дали и на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, ще бъде решено от наблюдаващата прокуратура.

По време на операцията на място е пристигнал и адвокат на пълнолетния младеж, свързан с побоя над непалските граждани. Според полицията той първоначално е давал по телефона указания да не се оказва съдействие на разследващите и да не бъдат отваряни заключени помещения. Впоследствие адвокатът е присъствал при процесуалните действия по претърсване и изземване, като обстоятелствата са отразени в протокола.