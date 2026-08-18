Минус 124 см при Русе: Сложна остава обстановката по Дунав

Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена, а през последното денонощие е отчетено минимално понижение на нивата при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
При Русе нивото вече е минус 124 сантиметра спрямо условната кота нула. При водомерните постове в Никопол и Свищов е отчетен застой.
По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него.
"Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката", посочиха от ИАППД.
Прогнозата за следващите два дни е нивото на Дунав при Русе да остане без промяна.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.