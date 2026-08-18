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Минус 124 см при Русе: Сложна остава обстановката по Дунав

В сила остават всички ограничения

18.08.2026 | 11:44 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена, а през последното денонощие е отчетено минимално понижение на нивата при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При Русе нивото вече е минус 124 сантиметра спрямо условната кота нула. При водомерните постове в Никопол и Свищов е отчетен застой.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове нито в корабоплавателния път, нито извън него.

"Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката", посочиха от ИАППД.

Прогнозата за следващите два дни е нивото на Дунав при Русе да остане без промяна.

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