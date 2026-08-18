В Костинброд задействаха BG-ALERT заради пожара в Сърбия

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT се задейства в Костинброд заради силното задимяване вследствие от пожара в Сърбия.

“Във връзка със силното задимяване на територията на община Костинброд Ви информираме, че то е вследствие на пожар на територията на Република Сърбия. Към момента няма опасност за населението. Препоръчваме да държите прозорците затворени. Следете официалната информация", се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

По-рано от общината отправиха апел гражданите да затворят прозорците си и по възможност да седят вътре.

Задимяване и в Драгоман

Силното задимяване е усетено и в община Драгоман.

Към настоящия момент няма опасност пожара да обхване българска територия. Екипи работят по локализиране и овладяване на пожара, уверяват от общинската администрация.

От Общината апелират гражданите да запазят спокойствие и да следят обстановката чрез социалните мрежи и официалния сайт на Община Драгоман, а при необходимост да следвате стриктно указанията на институциите.

В столицата само за час са получени над 40 сигнала за смог и неприятна миризма, но засега няма информация за нарушаване качеството на въздуха.