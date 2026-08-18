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В Костинброд задействаха BG-ALERT заради пожара в Сърбия

Задимяването е усетено и около Драгоман

18.08.2026 | 14:43 ч. Обновена: 18.08.2026 | 14:44 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT се задейства в Костинброд заради силното задимяване вследствие от пожара в Сърбия.

“Във връзка със силното задимяване на територията на община Костинброд Ви информираме, че то е вследствие на пожар на територията на Република Сърбия. Към момента няма опасност за населението. Препоръчваме да държите прозорците затворени. Следете официалната информация", се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

По-рано от общината отправиха апел гражданите да затворят прозорците си и по възможност да седят вътре.

Задимяване и в Драгоман

Силното задимяване е усетено и в община Драгоман.

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Към настоящия момент няма опасност пожара да обхване българска територия. Екипи работят по локализиране и овладяване на пожара, уверяват от общинската администрация. 

От Общината апелират гражданите да запазят спокойствие и да следят обстановката чрез социалните мрежи и официалния сайт на Община Драгоман, а при необходимост да следвате стриктно указанията на институциите.

В столицата само за час са получени над 40 сигнала за смог и неприятна миризма, но засега няма информация за нарушаване качеството на въздуха.

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Тагове:

Сърбия пожар задимяване Костинброд Драгоман BG-ALERT
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