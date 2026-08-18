Около 70-80% от българските билки се изнасят, берачите у нас не достигат

Цените на билките в България вече са се повишили с между 15% и 20%, а в рамките на година поскъпването може да достигне 50%. Наред с инфлацията секторът е изправен пред недостиг на берачи, липса на достатъчно образование и отсъствие на последователна държавна политика. Около 80% от българските билки се изнасят, но страната губи позиции спрямо производители от Полша, Украйна и Албания. Това коментира Десислав Дионисиев, председател на Българската асоциация на билкарите и собственик и управител на „Биопрограма“, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Инфлацията оказва пряко влияние върху цените на билките, тъй като по-високите разходи и трудът се отразяват върху цената на суровината, посочи Дионисиев. По думите му

в момента цените са с 15%-20% по-високи, но очакванията са ръстът да продължи.

„В процентно изражение в момента е между 15% и 20%. Но мисля, че в рамките на една година ще стане 50%“, каза Дионисиев.

Много български билки вече са дефицитни, като сред основните причини са липсата на работна ръка и недостатъчните знания за събирането им. Според госта са необходими условия и държавна подкрепа, които да направят билкарството по-привлекателно като поминък в малките населени места.

„Много български билки са дефицитни. Поради проста причина. А - че нямаме берачи. Б - че нямаме образование. Няма и държавна политика по отношение на билките“, подчерта той.

Около 80% от билките се изнасят

Около 70-80% от българските билки се изнасят, като основният пазар е Европа, а част от продукцията достига и до Япония и САЩ. Дионисиев отбеляза, че конкуренцията от други страни се засилва, тъй като Полша, Украйна и Албания инвестират повече в производството.

Гаранцията за качеството според Дионисиев минава през анализи за тежки метали и хербициди. При негодна партида изследванията могат да се повтарят многократно, докато бъде намерена подходяща суровина. „Има само един начин - анализи. И партиди, които не отговарят на качество, просто да не бъдат купувани“, заяви Дионисиев.

Според госта България не се нуждае толкова от привличане на инвестиции, колкото от по-добри условия за работа в сектора. Той посочи и необходимостта от по-добър контрол върху качеството чрез анализи за тежки метали, пестициди и други замърсители.

„България не трябва да привлече инвестиции, а трябва да създаде условия, да погледне отрасъла с две очи и да каже: работете както вие искате, а не както ние смятаме от администрацията.“, заяви Дионисиев.

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