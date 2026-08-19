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Инж. Манчев: България се нуждае от нови мощности, работи се за седми и осми блок на АЕЦ

Нищо не застрашава технологичната безопасност на АЕЦ "Козлодуй"

19.08.2026 | 12:10 ч. 9
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Нищо не застрашава технологичната безопасност на АЕЦ "Козлодуй". Това заяви в ефира на "Големите последици" председателят на Българския атомен форум инж. Богомил Манчев.

В предаването той коментира проблемите с ниските нива на река Дунав.

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"Няма никакъв риск дори и при евентуално спиране на блокове. При такава хипотеза централата може да бъде спряна по съвсем планов ред, без никакъв риск и да остане в т.нар. подкритично състояние безкрайно дълго време.", каза Манчев.

Според него българските политици отдавна са узрели за идеята, че България се нуждае от нови мощности и се работи по темата за седми и осми блок.

Относно проекта за АЕЦ "Белене", той заяви: "Проектът е спиран само по политически причини". Експертът бе категоричен, че има бъдеще за този проект.   

Целия разговор гледайте във видеото на Bulgaria ON AIR  

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