Инж. Манчев: България се нуждае от нови мощности, работи се за седми и осми блок на АЕЦ

Нищо не застрашава технологичната безопасност на АЕЦ "Козлодуй". Това заяви в ефира на "Големите последици" председателят на Българския атомен форум инж. Богомил Манчев.
В предаването той коментира проблемите с ниските нива на река Дунав.
"Няма никакъв риск дори и при евентуално спиране на блокове. При такава хипотеза централата може да бъде спряна по съвсем планов ред, без никакъв риск и да остане в т.нар. подкритично състояние безкрайно дълго време.", каза Манчев.
Според него българските политици отдавна са узрели за идеята, че България се нуждае от нови мощности и се работи по темата за седми и осми блок.
Относно проекта за АЕЦ "Белене", той заяви: "Проектът е спиран само по политически причини". Експертът бе категоричен, че има бъдеще за този проект.
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