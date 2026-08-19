The Guardian: Дали Румен Радев запълва празнината, оставена от Орбан в ЕС?

Една вечер преди девет години в българския град Българи, бразилска туристка се приближи до небрежно облечения мъж на средна възраст, заобиколен от телохранители, минувачи и фотографи. "Важен човек ли си?", попита тя. "Не съм чак толкова важен", отговори той. Тя повтори въпроса си, а той призна: "Аз съм президентът."

Сега, през 2026 г., десният популист Румен Радев вече не е президент, а министър-председател - по-силната от двете позиции в България, след като неговата партия "Прогресивна България" си осигури огромно мнозинство на изборите през април. Докато мнозина в Европа въздъхнаха с облекчение след падането на Виктор Орбан в Унгария, други се чудят дали Радев ще стане следващият главен разрушител на ЕС.

Първите му месеци, предполагат анализатори, сочат към по-транзакционна външна политика със САЩ и Европа и някои първоначални стъпки, които биха могли да се разглеждат като облагодетелстващи Русия, пише в свой анализ The Guardian.

През май България спря военната си подкрепа за Киев, като Радев заяви, че вярва, че украинската кауза е "обречена". Когато 36 държави се присъединиха към специален трибунал за преследване на Русия за нахлуването ѝ в Украйна, България не го направи. Посещавайки Париж в Деня на Бастилията, Радев изтегли България от "коалицията на желаещите", заявявайки, че страната му няма капацитет да помогне на Украйна и че военната подкрепа само ще удължи войната.

Дни по-късно България се съгласи да приеме до осем американски танкера за зареждане с гориво във военната база Безмер, за да подпомогне операциите на САЩ в Близкия изток.

"Той вече е неудобен лидер за Европа, защото действията му изненадват европейците поради факта, че България, в продължение на много години, въпреки вътрешните си предизвикателства, поддържаше проевропейския си курс", казва Мария Симеонова, ръководител на софийския офис в Европейския съвет по външни отношения.

Тя казва, че Радев, макар и да поддържа ангажимента на България към ЕС и НАТО, дистанцира страната от зараждащата се европейска архитектура за сигурност, но се надява да продължи да се възползва от гаранциите за сигурност на САЩ.

"Очевидно липсва каквато и да е идеологическа последователност в начина, по който той провежда външната си политика през тези първи месеци", на мнение е тя. "А това става много видимо сега."

Междувременно премиерът, който никога преди не е изразявал силни възгледи за своята вяра, религия или църква, сега е намерил афинитет към православното християнство. През юни "Прогресивна България" подкрепи "Похода на семейството" - християнско и патриотично събитие, подкрепящо традиционните семейни ценности, определени като пряко противоречащи на "София Прайд", което се проведе в същия ден.

Радев също така заплаши да наложи вето на 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включваше мерки срещу главата на Руската православна църква, патриарх Кирил.

"Не се интересувам от руския патриарх като личност", каза Радев пред репортери. "Интересувам се от факта, че той е глава на Руската православна църква, която е източноправославна, точно както нашата църква. Загрижен съм за милионите хора, които принадлежат към тази църква."

Източник, близък до Българската православна църква, пожелал анонимност, за да запази връзката си с патриарха, заяви, че неотдавнашното сближаване на Радев с църквата е чисто политическо.

"Той няма нищо общо с църквата и религията. Това е 100% политическо", твърди той. "Мисля, че това беше просто жест към Москва. Няма никаква практическа полза нито за България, нито за Радев."

Димитър Керанов, гостуващ сътрудник в Германския фонд "Маршал" в САЩ, заяви, че Радев "седи на два стола" с проевропейски и проруски изявления в опит да успокои разнообразния си електорат. Според него обаче тази тактика ще се провали.

"В българския език има този идиом: Който седи на два стола, пада", отбелязва Керанов. "Моето мнение е, че ако продължи така, рано или късно това ще се обърне срещу него."

Владислав Бонев, 19-годишен студент по информационни технологии в Софийския университет, казва, че е разочарован от правителството и че проруската реторика не представя България в добра светлина пред други европейски лидери. И все пак, добавя той, не е твърде загрижен за възможността Радев да изтегли България от ЕС и НАТО.

"Не мисля, че имаме от какво да се тревожим, защото той няма толкова много власт, за да ни изтегли от ЕС", казва той. "Но би било добре да го държи под контрол от ЕС."

Твърде рано е да се определи дали Радев се очертава като новия Орбан

Симеонова казва, че вярва, че Радев, който не вижда ЕС като клуб на солидарност, няма да бъде толкова разрушителен или да блокира важни решения на ЕС. Но някои от действията му може да имат тежки последици за страната и да попречат на нейното развитие.

"Разликата с Орбан е, че действията на Орбан имаха последици за ЕС и Унгария, докато действията на Радев ще имат последици само за България, маргинализирайки страната, изолирайки бизнеса от всякакви възможности", обяснява тя.

Керанов казва, че на Радев му липсва инфраструктурата, за да бъде толкова разрушителен, колкото Орбан. Той обаче добавя, че вярва, че Радев може да се превърне в по-неудобен лидер за Европа.

"Ако му се даде достатъчно време, както на Орбан като министър-председател, можем да очакваме той да консолидира властта си все повече и повече, да блокира някои реформи, които всъщност не са в негов интерес, или дори да превърне тази проруска реторика в още по-проруска политика на практика. Трябва да сме наясно, че в момента той просто тества почвата", обяснява той.

Въпреки това някои смятат, че Радев ще се сблъска със сериозни проблеми през есента, след като българите се върнат от почивките си.

Новоодобреният бюджет, който замразява минималната месечна работна заплата на 620,20 евро, прогнозира дефицит от 5,7% БВП и разрешава до 10,1 милиарда евро нови държавни заеми, значително разтърси част от електората. Миналият декември предложеният държавен бюджет за 2026 г. предизвика масови протести, довели до оставката на тогавашния премиер Росен Желязков и неговия кабинет.

27-годишната Цветелина Марева, която ръководи детски център в София, казва, че е разочарована от проруската позиция на Радев и би искала той да се съсредоточи върху предизборните си обещания.

"Сега виждаме, че ни излъга", споделя тя. "Така че вероятно ще излезем на протест след лятото. Вече говорим за това в социалните медии. Сигурна съм, че през септември ще има много протести."