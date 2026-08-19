Икономист: Програмата на Радев е "технологични острови в море от изостаналост"

Правителството трябва да води отговорна фискална политика, тъй като България е подложена на чувствителен натиск от Европейския съюз и международни институции в посока повече отговорност и връщане към консервативния клуб, благодарение на който стигнахме до еврозоната и до останалите завоевания в икономически план. Това коментира икономистът Димитър Събев в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Относно фискалната политика правителството заяви в програмата си за управление на страната до 2030 г., публикувана миналата седмица, че няма да променя данъците. Плоският данък и ставката на ДДС се запазват, отбеляза Събев. Но добави, че съществува вредна според него идея за евентуално повишаване на данъците за всички, ако икономическото положение се влоши, например чрез повишаване на плоския данък от 10% на 15%.

Заявката за запазване на сегашния модел на данъците е съпътствана с обещания за изграждане на тунел под Шипка, завършване на автомагистрала „Хемус“, инвестиции в нови блокове на АЕЦ „Коздлодуй“ и повишаване на пенсиите всяка година.

„Единственият начин това да се случи е чрез увеличаване на размера на дълга. Това не е добро решение, докато нямаме повече яснота.“

Сред обявените от правителството икономически приоритети са създаването на нов модел на икономически растеж чрез насърчаване на бизнесите с по-висока добавена стойност. Според Събев насоката е правилна, но въпросът е как ще се помирят противоположните цели в програмата на правителството и откъде ще се намерят нужните хора за изпълнението им.

Той направи препратка към научен труд на бившия премиер Иван Костов от 1986 г., в който той говори за „технологични острови в море от изостаналост“ и добави, че програмата на правителството на Румен Радев му напомня за това. Много от мерките са насочени към върха на пирамидата на създаването на стойност, докато средната част е пожелателна, изтъкна Събев.

„Това е като да се изгради автомобилен завод в една от най-ниско развитите страни в света. Той ще бъде изграден, ще се намерят 2000 души, които да се обучат, техните заплати ще бъдат значително по-високи от средното за района, но каква ще бъде ползата за икономиката?“

Българската икономика имаше предпоставки за по-добро представяне тази година

Данни на Националния статистически институт (НСИ) показаха забавяне на ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на тази година и леко повишаване на нивото на безработицата през юни. Според Събев забавянето са дължи на инфлационната среда в страната.

По принцип тя би трябвало да насърчава икономическия растеж, тъй като хората не искат парите им да се обезценяват и стават по-активни, но в България инфлацията съвпадна с обща умора и усещане за несигурност, коментира икономистът.

Неговите очаквания са били българската икономика да се представи много по-добре през 2026 г., тъй като всички предпоставки за това са били налице. Но според него политиците в страната са вдъхнали несигурност за бъдещето и тя пречи на икономическото поведение на хората.

„Когато икономиката стане заложник на политиката и политиката започне да се бърка прекалено в икономиката, резултатите не са добри.“

Държавата трябва да стои зад икономическото развитие, но не и да избира кой да печели, тъй като демонтажът на олигархичния модел ще се превърне в монтаж на монополистичен модел, счита Събев.

Програмата на правителството за управление на страната до 2030 г. започва именно с раздел, озаглавен „Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики“, и гостът коментира, че такива заявки са били правени многократно през годините, затова е нужно да видим делата.

Той определи като положителна идеята за създаване на черен списък на компрометирани изпълнители на обществени поръчки.

„17 500 фирми са имали достъп до огромния ресурс, свързан с обществените поръчки, за последните пет години. Това не е голям брой и означава определена концентрация.“

Но възниква въпросът дали в черния списък ще влизат и приятелски на властта фирми, или само такива, които тя счита за вредни, посочи Събев и добави, че управляващите трябва да намерят баланс, тъй като когато се борят срещу нещо, утвърждават нещо друго.

Според икономиста управленската програма на правителството е пробизнес документ. Идеята правителството да подкрепя родния бизнес е положителна, но е нож с две остриета, тъй като в миналото националсоциалистическата идеология също е проповядвала силна подкрепа за местния бизнес. Резултатът беше установяване на държавен капитализъм, от който страда свободата, отеляза Събев.

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