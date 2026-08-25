Британският министър-председател Анди Бърнъм обеща да разсекрети някои аспекти от производството на ракетата, за да позволи на Украйна да я произвежда на място — като по този начин ѝ предостави важно ново оръжие в борбата срещу Русия.

Обединеното кралство е готово да сподели с Украйна чертежите на модерна оръжейна система. Само няколко седмици след встъпването си в длъжност британският министър-председател Анди Бърнъм се готви да предостави на Украйна възможността да произвежда на място крилатата ракета „Сторм Шейд“, изстрелвана от въздуха.

Възможността на Киев да произвежда тази модерна ракета ще разшири значително капацитета на украинските въоръжени сили за удари на далечно разстояние и ще подкрепи стратегията на страната за прецизни удари срещу руската армия и икономика, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

В момента Бърнам е в Украйна на първото си посещение в чужбина. Като част от посещението премиерът ще обяви съгласието на Лондон отбранителната компания MBDA да разсекрети ключови компоненти на крилатата ракета Storm Shadow, за да могат украинските компании да произвеждат оръжейната система.

Говорейки редом с украинския лидер Володимир Зеленски по време на посещението си в Киев, Бърнъм обеща да продължи британската подкрепа за Украйна, въпреки това, което той определи като "скандални заплахи към моята страна" от страна на Кремъл.

"Украйна е била защитник на Европа, не тежест за нашата сигурност, а първа линия в опазването на Европа", заяви Бърнъм. "Гордея се с приноса, който страната ни е дала на Украйна, и искам украинският народ да чуе директно от мен, че нашата подкрепа няма да се промени."

Storm Shadow е всесезонно, изстрелвано от въздуха оръжие за дълги разстояния, с конвенционално въоръжение, предназначено за дълбоки удари, приблизително аналогично на американската ракета MGM-140 ATACMS. То е най-ефективно срещу фиксирани или неподвижни цели като част от предварително планирани удари. Украйна използва ракетата от 2023 г. и я е прилагала с голям успех срещу руски цели, разположени далеч зад фронтовите линии.

Storm Shadow е британската версия на френската SCALP-EG. Двете версии на крилатата ракета, изстрелвана от въздуха, са резултат от съвместен британско-френски проект и са произведени от MBDA.

Ценен аспект на Storm Shadow е високата ѝ оцеляемост на съвременното бойно поле. Всъщност рядко противовъздушната отбрана на противника ще успее да засече и да свали приближаваща се ракета Storm Shadow.

Високата ѝ оцеляемост е резултат от голямото разстояние на действие и ниската ѝ забележимост. Ракетата може да лети близо до земята, за да избегне засичане, и разчита на системи за навигация INS, GPS и Terrain Reference Navigation, за да се придвижи точно към целта.

Защо Великобритания предоставя схемите на най-добрата си ракета на Украйна?

Великобритания е един от най-верните и влиятелни приятели на Украйна. Всъщност именно бившият британски министър-председател Борис Джонсън подкрепи европейския морал и подкрепата за Киев в критичните първи часове, дни и седмици на мащабната руска инвазия. Докато руски механизирани бригади нахлуваха през границата и въздушно-десантни войски се приземяваха на косъм от Киев, бъдещето на Украйна изглеждаше мрачно. Въпреки това Лондон мобилизира международна подкрепа за обсадената страна и започна неуморен поток от военна, икономическа и хуманитарна помощ.

Последователните правителства на консерваторите и лейбъристите продължиха да оказват подкрепа, като често проправяха пътя за доставки на нови видове оръжейни системи за Киев, включително основни бойни танкове и крилати ракети като Storm Shadow.

Крилатите ракети "въздух-земя" са едно от най-важните оръжия на съвременното бойно поле. Както украинските въздушни сили, така и американските въоръжени сили са използвали такива крилати ракети за удари срещу руски или ирански цели с висока стойност.

Например, украински изтребители са използвали британски крилати ракети Storm Shadow и френски крилати ракети SCALP-EG, изстрелвани от въздуха, срещу руски центрове за командване и управление, корабостроителници, позиции на противовъздушната отбрана и други ценни военни цели. По същия начин самолети на ВВС, ВМС и Корпуса на морската пехота на САЩ са използвали своя обширен арсенал от крилати ракети "въздух-земя", за да атакуват ирански военни, политически и инфраструктурни цели в тази близкизточна страна.