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Разкриха нива с канабис в Луковитско

Иззети са над 25 кг листна маса

25.08.2026 | 22:04 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Криминалисти от Районното управление в Луковит разкриха нива с канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч. 

Действията на полицейските служители са започнали на 24 август след получен сигнал за открити в землището на село Торос засети и отглеждани 50 растения от рода на конопа, чиято височина била от 50 см до 250 см. Извършен е оглед на място, а от растенията е иззета листна маса с бруто тегло 12,75 кг.

В непосредствена близост до насажденията са открити и отрязани стъбла на 44 растения от същия вид. Височината им била от 80 см до 220 см. От тях е иззета листна маса с бруто тегло 13,4 кг.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) и работата продължава. Според НК предвижданото наказание е лишаване от свобода от две до пет години и глоба, посочва БТА.

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