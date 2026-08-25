Сидни Суийни се превърна в Жената-чудо

Сидни Суийни и Скутър Браун продължават да показват колко са влюбени.

28-годишната актриса сподели в профила си в Instagram снимка с гаджето си, която веднага направи впечатление. Виждаме как двамата си правят селфи в огледало, като Сидни е облечена като Жената-чудо, а Скутър - като Супермен.

Блондинката е с емблематичния секси костюм на супергероинята - с корсет в червено и златисто, сини гащета и златен колан. Тя носи и златиста корона. Музикалният продуцент пък е по синия костюм на Спайдърмен с червено наметало.

В поредицата има още клипове и кадри, на които се вижда как актрисата се забавлява, ходи по препятствия в езеро, на караоке е, вози се на джет и т.н.

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