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Пиян шофьор прегази 12 души в португалски курорт

Сред ранените са двама полицаи

25.08.2026 | 22:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пиян шофьор рани 12 души, сред които двама полицаи и полски гражданин, след като прегази пешеходци в португалския курорт Албуфейра.

Инцидентът е станал около 03:00 ч. местно време. По данни на полицията 35-годишният португалец отказал да изпълни разпореждане да спре автомобила и потеглил с висока скорост по улица, известна с множеството барове и нощни клубове.

Сред ранените са двама полицаи и още 10 души на възраст между 18 и 22 години.

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Един от пострадалите е в критично състояние.

Проверката е установила, че водачът е бил с повече от два пъти над допустимото количество алкохол в кръвта.

35-годишният мъж е задържан. Срещу него могат да бъдат повдигнати обвинения за причиняване на телесни повреди и опасно шофиране в нетрезво състояние, пише БГНЕС.

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