Последното за тази година частично лунно затъмнение ще е в петък

Последното за 2026 г. затъмнение – частично лунно, ще се случи на 28 август, в петък, и началото му ще може да се наблюдава от България рано сутринта, ниско над западния хоризонт, съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

Почти целият лунен диск – 96% от площта му, ще попадне в сянката на планетата ни в нощта срещу петък и явлението ще се наблюдава най-добре от Северна и Южна Америка, както съобщи преди дни Асошиейтед прес.

Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 04:23 ч., но дълго време след това пълната Луна ще изглежда съвсем обичайно, каза Маркишки. Около 05:15 ч. в горната лява част на лунния диск вече ще се забелязва по-тъмна област поради напредналата полусянка. В 05:33 ч. ще започне затъмнението от земната сянка, тоест частичните фази. На 28 август Луната ще залезе в 06:31 ч. за Варна и в 06:51 ч. за София. На същата сутрин Слънцето ще изгрее в 06:28 ч. за Варна и в 06:47 ч. за София, което означава, че ще виждаме частично затъмнената Луна преди нейния залез на фона на вече светлото дневно небе, поясни специалистът.

За да се наблюдава явлението по-дълго, той препоръчва да изберем място с нисък западен хоризонт. Наблюдателите от Западна България печелят допълнително време от продължителността на явлението заради по-късния залез на Луната там, посочи Маркишки.

По думите му максималната фаза на затъмнението ще настъпи в 07:13 ч., но при вече залязла за България Луна. Тогава естественият спътник на Земята ще бъде навлязъл в земната сянка с 0,93 свои диаметъра – фаза, близка до пълно затъмнение. Това обаче ще може да се наблюдава от Западна Европа, Централна и Западна Африка, както и от Северна и Южна Америка. (БТА)