Мъж почина, затиснат от паднало дърво край село Извор махала

Мъж на 57 години е починал, след като е бил затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от МВР във Видин.

Сигналът за пострадал човек е подаден на 7 септември в 7:50 часа. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво.

Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.