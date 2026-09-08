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Мъж почина, затиснат от паднало дърво край село Извор махала

Той е работел като дърворезач

08.09.2026 | 10:31 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 57 години е починал, след като е бил затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от МВР във Видин.

Сигналът за пострадал човек е подаден на 7 септември в 7:50 часа. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво.

Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.

 

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