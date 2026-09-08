С този темп Русия ще завладее Донбас на 2 октомври... 2032 г.

Военните лъжи и преувеличените представи на Владимир Путин за успехите на армията му го карат да се губи във "военни фантазии", които не съответстват на реалната ситуация, гласи скорошен доклад на Американския институт за изследване на войната (ISW).

Експертите без заобиколки обясняват как кремълският лидер използва "измислена бойна ситуация, която той нарича "реалност", за да засили позицията си в преговорите за мирно уреждане, които САЩ и Украйна се опитват да възобновят. Но при сегашните темпове на напредък руските войски ще могат да превземат останалите 19% от Донецка област едва на 2 октомври 2032 г., тоест "малко повече от година след следващите избори за Държавна дума, които вероятно ще се проведат през септември 2031 г.", изчислява ISW. Или повече от 10 години и 7 месеца, откакто Путин разгърна война, която по продължителност вече е надминала Великата отечествена война и Първата световна война.

През август руските войски напредваха в Донбас със скорост от 2,36 км² на ден, а в целия театър на военните действия - с 2,91 км².

"Лъжите и ругатните от командири на много нива вероятно засилват убеждението на Путин, че войските ще могат да постигнат целите, които е поставил в Донецка област, до края на 2026 г. и че следователно няма нужда да се правят никакви компромиси в преговорите", заключава ISW.

Въз основа на доклади от военни командири Путин вярва, че може да превземе останалата част от Донецка област до края на годината, твърди и източник, близък до Кремъл, пред Reuters, преди Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да пристигнат в Москва в събота. Дотогава, каза той, "не изглежда възможно да се постигне споразумение на фронтовата линия", където войските да могат да бъдат спрени и да се договори мирно споразумение.

След среща с емисарите на Доналд Тръмп, съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че шефът му им е представил цялостна оценка на "значителните успехи" на Русия на фронтовата линия и е говорил за "реалния и успешен напредък" на нейните военни.

ISW е категорична в коментара си: Това е преувеличено твърдение, което не съответства на реалността

Военните фантазии на Путин, както и преди, нямат нищо общо с реалността - с отбранителните способности на Украйна, с ограничените настъпателни възможности на самата Русия, както и с огромните разстояния и сложния терен, които руските войски ще трябва да изминат, за да постигнат стратегическата цел на Путин в този регион.

Военното ръководство систематично го дезинформира за ситуацията на фронтовата линия, главно "поради култура на лъжа, залегнала във въоръжените сили", твърди ISW. Генералите редовно представят "красиви доклади", преувеличавайки успехите и съобщавайки за напредък на войските там, където това не се е случило.

"Z" блогърите разказват и за превземането на населени места "на кредит" - когато такова населено място е регистрирано като "освободено" (може би са успели да изпратят няколко войници там, за да направят снимка на уж издигнато руско знаме), въпреки че в действителност то остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна.

Екстраполирайки настоящите темпове на настъпление на руските войски, за да преценят кога ще могат да достигнат границите на Донецка област, ISW заявява:

"Ако изобщо успеят да я завладеят".

Путин вече е определил крайния срок, до който това трябва да се случи поне 15 пъти. През пролетта той увери, също въз основа на доклади от висшето военно командване, че Донбас ще бъде завладян до есента. Този план също не беше изпълнен.

Настъплението на окупационната армия тази година на практика е в застой. А през април, май и август тя загуби повече територия, отколкото завладя, ако вземем предвид контраофанзивите на украинските войски.