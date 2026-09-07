Добро дело: Ицо Хазарта заведе 56 изоставени деца на море

Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, заведе 56 изоставени деца на море. За каузата си разказа самият евродепутат в профила си във Facebook.

Ето какво написа той:

И тази година успях да организирам и финансирам летните образователни лагери за деца от пет български града. Между 13 и 19 юли на лагер в Шкорпиловци бяха 36 деца и 13 възпитателя от ЦНСТ Перник, ЦНСТ Пазарджик, ПЖ Благоевград и ЦНСТ Монтана.

Децата от ПЖ и ЦНСТ Долна баня не успяха да се присъединят към своите приятели от другите къщички, защото през юли бяха поставени под карантина заради заболяване от варицела. Това ме накара да направя и втори лагер специално за тях - 20 деца и 6 възрастни бяха между 15 и 20 август в Обзор.

Общо 56 деца и 19 социални работници.

Тези летни образователни лагери са най-чаканото от децата събитие през годината. Там те общуват в различна от обичайната им среда, спортуват, научават нови неща, но и се забавляват.

Продължихме и практиката към лагера да се присъединяват и младежи, които вече са напуснали социалната услуга. Те вече имат своя работа и свой път, но продължават да се връщат, защото връзките, създадени през годините, не приключват с напускането. За тях това е пространството, в което са се учили, играли, създавали приятелства и откривали себе си.

А за нас тяхното завръщане е доказателство, че сме създали не просто преживявания, а общност, която остава ценен ресурс, опора и подкрепа.

Вярвам, че тези лагери са смислени и полезни за децата. За всеки случай това лято реших да се уверя лично и отидох при тях в Шкорпиловци Това беше вероятно най-хубавото ми преживяване от доста време насам - имах шанса да гледам тяхната "Вечер на талантите", както и да си поговоря с повечето от тях. Човек има много какво да научи от такива срещи.

Хиляди благодарности към хората, които дойдоха на концерта ми през декември - техният принос за осъществяването на лагерите беше огромен. Благодаря на екипа и на всички, които помогнаха с организацията.