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Саморазправа между възрастен и тийнейджър заради тротинетка (ВИДЕО)

Полицията в Генерал Тошево се е самосезирала, 74-годишният е задържан

06.09.2026 | 18:15 ч. 60
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Полицията в Генерал Тошево се е самосезирала след разпространено в социалните мрежи видео, показващо физическа саморазправа между 74-годишен мъж и 14-годишно момче пред търговски обект в града, съобщиха от Министерството на вътрешните работи във Фейсбук.

По първоначални данни конфликтът е възникнал след забележка към момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно двамата отново се срещнали, възникнал спор, който прераснал във физическа саморазправа.

След предприетите от полицейските служители действия са установени свидетели на случая и е изяснено лицето, заснело разпространените кадри.

74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед. Уведомен е дежурен прокурор и е образувана проверка. Продължава изясняването на всички обстоятелства около случая. 

Клипът се разпространява в социалните мрежи. 

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Тагове:

полиция тротинетка МВР Генерал Тошево
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