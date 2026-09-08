6 практични идеи от HomeMax за по-подреден и уютен дом през септември

Септември е естественото продължение на лятото, но и началото на нов ритъм у дома. Дните постепенно стават по-кратки, семейството прекарва повече време на закрито, а малките подобрения в интериора отново излизат на преден план. Това е подходящ момент да внесем повече светлина, да освежим подовите настилки, да организираме вещите си и да приключим част от задачите в двора преди настъпването на студените месеци.

В актуалната си брошура, в сила до 15 септември 2026 г. HomeMax събира предложения за различни помещения и нужди – от нови осветителни тела и мебели за съхранение до техника за дома и двора. Ето шест практични идеи, с които есенното обновяване може да започне още сега.

Нова светлина за по-уютни вечери

Осветлението е сред онези интериорни решения, които могат видимо да преобразят помещението без необходимост от основен ремонт. Правилно подбраната светлина създава уют, подчертава цветовете и отделните зони и прави дома по-функционален.

Сред новите модели осветителни тела в HomeMax могат да бъдат открити различни решения за дневната, кухнята, спалнята или домашния офис. Селекцията включва LED пендели, плафони, спотове и аплици, подходящи както за цялостна промяна на осветлението, така и за поставяне на стилен акцент в определена част от интериора.

При избора е добре да се помисли не само за дизайна на осветителното тяло, но и за предназначението на помещението. По-меката и топла светлина допринася за спокойната атмосфера в дневната и спалнята, докато работните зони в кухнята и домашния офис се нуждаят от по-ясно и равномерно осветяване.

Повече пространство за сушене на открито

Топлите и слънчеви дни през септември все още позволяват прането да изсъхва естествено навън. Практично решение за двора или по-голямата тераса е градинският сушилник Garden Sepio с цели 50 метра площ за простиране.

Големият капацитет го прави подходящ за домакинства, които перат по-често или имат нужда да изсушат наведнъж по-обемни текстилни изделия. Градинският модел помага да се използва рационално свободното пространство на открито и освобождава балкона или помещенията от традиционните преносими сушилници.

Последно голямо почистване на двора преди есента

Краят на лятото е подходящ период за основно почистване на външните настилки, оградата, градинските мебели, както и натрупаните през сезона замърсявания в двора. При подобни задачи водоструйката може значително да намали необходимото време и физическо усилие.

Водоструйката Villager VHW 140 PRIME е предназначена за ефективно почистване на различни външни повърхности и оборудване. Тя може да бъде практичен помощник при подготовката на двора за есента, измиването на автомобила или велосипеда, както и при почистването на тераси, алеи и градински принадлежности.

Подреден дом с място за всичко

Смяната на сезоните е подходящ момент за по-ефективно подреждане на малките пространства у дома и хитрите идеи за допълнително място за вещи. Добре организираното съхранение прави тази задача по-лесна и помага редът в банята да се запази по-дълго.

Етажерките от серия Lira могат да намерят практично приложение в банята, като се предлагат в черен и бял цвят с дизайн на вратите от дъб. Отвореният рафт позволява удобно подреждане на декоративни предмети, козметика, кутии за съхранение и вещи, които трябва да бъдат винаги подръка. Етажерката може да се използва и като шкаф за препарати и тоалетни принадлежности.

Освежаване на пода без голям ремонт

Подовата настилка има ключова роля за цялостното излъчване на интериора. Един добре подбран дървесен декор може да направи помещението по-топло и уютно, както и да осигури неутрална основа за различни цветови комбинации при обзавеждането.

Ламинатът Superior Amber Oak с дебелина 7 мм, четиристранна фаска и клас AC3/31 предлага естествена визия в топлата гама на кехлибарения дъб. Декорът може лесно да се комбинира както със светли мебели и текстил, така и с по-тъмни акценти. Класът на износоустойчивост го прави подходящ за жилищни помещения с обичайно ежедневно натоварване, а дизайнът му подчертава формата на отделните ламели и допринася за по-естествения вид на настилката.

Повече удобство в динамичното ежедневие

С началото на учебната и активната работна година времето за приготвяне и затопляне на храна често е ограничено. Затова практичните кухненски уреди отново се превръщат в неизменна част от ежедневието.

Микровълновата фурна FRIGEAVIA FRMW2320SMB е компактно решение за бързо затопляне и приготвяне на храна. Моделът се вписва лесно в съвременната кухня и е подходящ както за семейното жилище, така и за офис, студентска квартира или ваканционен имот.

Независимо дали целта е видима промяна в интериора, повече ред или по-лесна поддръжка на двора, септември предлага подходящи условия за онези малки домашни проекти, които често отлагаме. Всички актуални предложения и условия могат да бъдат разгледани в септемврийската брошура на HomeMax, валидна до 15 септември 2026 г., а продуктите са достъпни във всички физически магазини в страната и онлайн на сайта на веригата.