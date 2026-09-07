От велик герой до срам за страната: Сърбия се прощава с Ратко Младич

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Хиляди се събраха тази сутрин пред църквата "Св. Лука" в белградския квартал Видиковац, за да отдадат почит пред ковчега с тленните останки на бившия командващ на армията на босненските сърби Ратко Младич.

Той ще бъде погребан днес на Топчидерското гробище в Белград.

Младич почина на 27 август на 84-годишна възраст в затворническа болница в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Той продължава да разделя сърбите и след смъртта си, като мнейията за него са полярни - от военнопрестъпник до герой.

Сред присъстващите има хора с тениски с лика на Младич, знамена на Сърбия и Република Сръбска, както и символи на ветерански организации от войните през 90-те години.

Сръбската православна църква съобщи, че сутринта е започнала заупокойна литургия, отслужвана от протойерей Георги Стоисавлевич, началник на кабинета на сръбския патриарх, заедно със свещеници от Белградско-Карловашката архиепископия.

Опелото е насрочено за 12:00 часа в храма „Св. Лука“. Първи пред ковчега са се поклонили синът на Младич - Дарко, членовете на семейството и негови близки бойни другари.

В района около църквата са въведени сериозни ограничения на движението. Затворени са улици в близост до храма, а по подходите има засилено полицейско присъствие. В района са поставени видеостена и мобилни санитарни съоръжения, а около църквата предварително са поставени сръбски знамена.

Сред хората, чакащи да влязат в храма, е и Александър Вулин, бивши министър и ръководител на спецслужбите. Той е награждаван от руския президент Владимир Путин и се счита за един от най-приближените и верни политици на президента Александър Вучич.

Предвидено е погребение с почетна стрелба

След църковното опело ковчегът трябва да бъде транспортиран до Топчидерското гробище, където Младич ще бъде погребан до дъщеря си Ана. Според Светозар Андрич, член на организационния комитет на погребението, тленните останки ще бъдат придружени от почетна част, а на гробното място са предвидени почетна стрелба и прощални слова.

Остра международна реакция

Погребението на Младич предизвика силни реакции извън Сърбия. Европейският комисар по разширяването Марта Кос отмени планираното си за 10 септември посещение в Белград заради начина, по който според нея е протекло "величаенето" на осъдения военнопрестъпник. Кос заяви, че това не съответства на ценностите, върху които се основава европейският път на Сърбия. Президентът Вучич определи изявлението ѝ като "глупаво".

Американските сенатори Джийн Шахийн и Чък Грасли и конгресменът Кийт Селф призоваха правителствата на Сърбия и Република Сръбска да се въздържат от каквато и да е официална връзка с погребението и да не допускат Младич да бъде почитан чрез официални изявления или държавни действия.

В самата Сърбия реакциите също са остро разделени. Журналистката и редактор на белградския вестник „Данас“ Сафета Бишевац заяви, че демонстративното отдаване на почит на Младич представлява "голям срам за Сърбия и сърбите" и определи последните дни като едни от най-срамните в новата история на страната.

Ратко Младич беше един от най-високопоставените военни ръководители на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина. Процесът срещу него започна през май 2012 г. и продължи години. По време на делото съдът заседава в продължение на 530 дни, изслушани са 592 свидетели и са представени близо 10 000 доказателства. През 2017 г. той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и други военни престъпления. Ратко Младич бе сред най-доверените военни на бившия сръбски диктатор Слободан Милошевич, който също почина в ареста на Межодународния Трибунал за военни престъпление в Хага.