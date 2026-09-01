Септември обръща времето: От 35 градуса до първи зимни прояви в планините

Септември се очертава по-динамичен в България, с редуване на топли периоди и нахлувания на по-хладен въздух. Продължителните горещини постепенно ще отстъпват, а с напредването на месеца времето все по-често ще напомня за настъпващата есен, гласи прогнозата на Meteo Balkans.

Дългосрочните модели показват отрицателни температурни аномалии във високите слоеве на атмосферата над голяма част от Европа през началото и първата половина на септември. Това обаче не означава автоматично студено време на земната повърхност - през този период полярният вихър все още се формира и влиянието му върху времето в България е по-слабо, отколкото през зимата.

Лятото ще напомня за себе си в началото на месеца

През първото десетдневие времето все още ще запазва част от летния си характер.

Очакват се слънчеви и топли дни, особено в низините и Южна България. Температурите могат да достигат между 29 и 35 градуса, а на отделни места и малко по-високи стойности.

Постепенно обаче атмосферата ще става по-неустойчива. Преминаването на атмосферни фронтове ще създава условия за краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и временно усилване на вятъра.

По-голяма вероятност за валежи се очертава в Западна и Централна България, планинските и северните райони. В Югоизточна България и по Черноморието сухите периоди вероятно ще бъдат повече. Към края на първото десетдневие максималните температури в много райони вече могат да се движат между 23 и 29 градуса.

По-сериозно захлаждане около средата на септември

Второто десетдневие се очертава като един от по-интересните периоди на месеца.

Възможни са по-чести нахлувания на хладен въздух от север и северозапад, а при определена атмосферна обстановка – и от североизток. След преминаването на фронтовете температурите могат осезаемо да се понижават.

В някои дни максималните стойности могат да останат около 20-26 градуса. Сутрините също ще стават по-хладни, като в котловините и високите полета минималните температури могат да падат до 8-13 градуса, а локално и по-ниско.

Именно второто десетдневие може да се окаже и по-влажната част от септември. При средиземноморски циклони са възможни значителни валежи в Южна България, Родопите и Странджа, а студените фронтове могат да носят локални гръмотевични бури. В отделни ситуации времето може да преминава от топло и слънчево към дъждовно и значително по-хладно само за 24-48 часа.

Краят на септември вече ще носи повече есен

Прогнозата за последните десет дни е с по-ниска сигурност и трябва да се разглежда като тенденция, а не като конкретна дневна прогноза.

Очакванията са динамичното време да продължи. Все още ще има топли периоди и в отделни дни температурите могат да достигат 25-30 градуса, но вероятността за трайно завръщане на жегите ще намалява.

Към края на месеца сутрините могат да носят температури около 5-10 градуса в котловините и високите полета. В най-високите части на планините при по-сериозно нахлуване на студен въздух са възможни и първи зимни прояви. По Черноморието захлаждането ще става по-бавно заради влиянието на морето.

Септември не се очаква да бъде постоянно дъждовен. По-вероятният сценарий е кратки периоди с интензивни валежи да се редуват с няколко сухи и слънчеви дни.