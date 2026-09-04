40 хил. лв. обезщетение за Бориславова заради “Песен за Лена“

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов трябва да плати 40 хиляди лева на Лена Бориславова заради “Песен за Лена”.

Песента беше пусната в социалните мрежи и телевизията на партийния лидер в началото на 2023 г.

Бориславова, която тогава беше депутат от ПП-ДБ, заведе делото за уронен престижа заради въпросната песен. На първо инстанцията Софийският градски съд постанови 20 000 лева, но Апелативният съд на втора инстанция разпореди да бъдат изплатени исканите от нея 40 000 лева.

На практика и първата, и втората инстанция постановяват в полза на Лена Бориславова.

Трима апелативни съдии посочват, че "от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите се установява, че след появата на песента ищцата е била в емоционален шок, ядосана, гневна, тревожна, притеснена, тъй като няколко дни преди това е разбрала, че е бременна и се е притеснявала за отражението на тези притеснения върху детето”, пише “24 часа”.

Съдиите добавят, че след появата на песента, Бориславова е "станала обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази от песента /"хищна хиена- Лена"/, когато са преминавали край нея в България и в чужбина".

Според съдиите, "обстоятелството, че ищцата е публична личност е допринесло за големия интерес и масовото разпространение на песента, като произведението е получило широк обществен отзвук, видно от представените по делото публикации, като песента е станала достояние на множество хора и е общодостъпна и към настоящия момент, което обуславя по-голям интензитет и продължителност на търпените страдания".

Съдът отчита и че Лена Бориславова е била в начална бременност, "като възраженията, че в песента това обстоятелство не е споменато, е ирелевантно за отчитане, че същата е била в специфичен период, изискващ повече грижи за физическото и емоционалното здраве, като са настъпили притеснения как причиненият й стрес и негативни емоции ще се отразят на бременността й."

Апелативните съдии обясняват, че следва да се отчете и съдебната практика на ВКС по сходни казуси относно обидни и клеветнически твърдения за обществени личности и политици и изрежда няколко такива, в които присъжданите обезщетения са 40-50 000 лв.

След тези мотиви, съдът обявява, че на Бориславова се определя обезщетение в размер на 20 451.68 евро (40 000лв.). Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане. Дружеството трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.