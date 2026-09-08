ГЕРБ развя бялото знаме, няма да има свой кандидат за президент

ГЕРБ развя бялото знаме и реши да не издига кандидати за президент и за вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Решението е на Изпълнителната комисия на партията.
От партията съобщават, че мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.
По-рано днес от партията бяха обявили пресконференция за медиите, която трябваше да се проведе около 11:15 часа. Тема на брифинга не бе посочена, но се очакваше партията най-после да обяви решението си за президентския вот.
Около половин час по-късно обаче последва второ съобщение - че брифингът се отменя. От пресцентъра се извиниха на медиите, без да бъде съобщена нова дата и час и без публично обяснение за промяната.
Така изборът на ГЕРБ да не издигне свой кандидат за момента остава без обяснение от страна на представители на партията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.