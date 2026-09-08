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ГЕРБ развя бялото знаме, няма да има свой кандидат за президент

По-рано партията отмени брифинга си

08.09.2026 | 12:12 ч. Обновена: 08.09.2026 | 12:12 ч. 67
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ГЕРБ развя бялото знаме и реши да не издига кандидати за президент и за вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Решението е на Изпълнителната комисия на партията.

От партията съобщават, че мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.

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По-рано днес от партията бяха обявили пресконференция за медиите, която трябваше да се проведе около 11:15 часа. Тема на брифинга не бе посочена, но се очакваше партията най-после да обяви решението си за президентския вот.

Около половин час по-късно обаче последва второ съобщение - че брифингът се отменя. От пресцентъра се извиниха на медиите, без да бъде съобщена нова дата и час и без публично обяснение за промяната.

Така изборът на ГЕРБ да не издигне свой кандидат за момента остава без обяснение от страна на представители на партията. 

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