"Алтернатива за Германия" печели изборите за парламент в Саксония-Анхалт

"Алтернатива за Германия" печели изборите за парламент в източната германска провинция Саксония-Анхалт с няколко процентни пункта повече от прогнозите, сочи екзит пол на обществената германска телевизия ZDF.

Регионалният лидер на партията и кандидат за премиер на провинция Саксония-Анхалт - Улрих Зигмунд заяви, че е готов да преговаря с партиите, които искат да му съдействат за "по-добра политика".

"Aлтернатива за Германия" печели за първи път избори за местен парламент в Саксония-Анхалт, като според прогнозата постига рекорден резултат от 44,5%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 г., когато тя получи 20,8%.

Християндемократическият съюз (ХДС) претърпя тежък срив, като партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18,5%. Това е исторически най-слабият резултат за ХДС в провинцията, съобщи БНР.

В местния парламент влизат още Левицата, Зелените и Социалдемократите. Левият популистки алианс на Сара Вагенкнехт засега е на ръба с 5%.

Победата на "Алтернатива за Германия" поставя сложния въпрос: кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите.

Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с "Алтернатива за Германия". Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християндемократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях.

Изборите имат и историческо значение. От 2023 г. Службата за защита на конституцията определя алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт като доказано "дясно екстремистка партия". Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай във Федералната република, в който партия, определена като дясна екстремистка, управлява германска провинция.

