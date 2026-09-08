Day Off: School Time дава весел старт на новата учебна година на 12 септември

Новата учебна година заслужава да започне с усмивка. На 12 септември Dnes.bg, част от водещата Investor Media Group, кани деца и родители на Day Off: School Time – цветен семеен празник, посветен на предстоящия първи учебен ден.

Мястото и часът на срещата са вече познати – събота, 10:00 часа, на свободното пространство пред HIT MAX Младост. Под мотото „Хей, хей, хайде на училище!“ посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания, игри и демонстрации и да прекарат един различен ден заедно броени дни преди първия училищен звънец.

Инициативата създава пространство за споделени преживявания за деца и родители, като събира на едно място забавление, образование, спорт, технологии, здраве и идеи за свободното време на цялото семейство.

След големия си успех през май, сега септемврийското издание на Day Off: School Time ще превърне подготовката за новата учебна година в истинско приключение. В различните тематични зони децата ще могат да откриват нови интереси и занимания, да участват в интерактивни игри, спортни активности, работилници и демонстрации, а родителите – да се запознаят с полезни идеи и възможности за семейството.

Сред основните акценти в програмата са работилници и демонстрации, школи и занимания за деца, спортна зона, „Улица Семейство“, интерактивни игри и зона за здраве. Посетителите ще могат да открият още новости от света на технологиите и джаджите, мода и красота, както и идеи за по-устойчив и zero waste начин на живот.

Специална част от Day Off: School Time ще бъде традиционната томбола с награди. Всеки посетител ще може да се включи, като премине през обособените зони на събитието и събере стикери от щандовете на изложителите. В края на деня сред участниците ще бъдат изтеглени късметлиите, които ще си тръгнат със специални семейни награди.

Day Off: School Time е покана към малки и големи да изпратят лятото с настроение и да посрещнат новата учебна година с любопитство, движение, нови знания и много усмивки.

Повече подробности,актуална информация и как да станете част от събитията на Investor Media Group може да откриете на Investor Media PRO.

Партньори на Day Off: School Time са:

Основен партньор – Елана Фонд Мениджмънт

Партньори – Bigbang, Образователен център BRITANICA, Max International, Езикова школа ПРЕСТИЖ, British Council, Частна детска градина CATBRIDGE, Dr.Biomaster, Dragon Computer Science Academy.

С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, аптека „Пулс“, Бусинска сръчкотилница, ателие Артино, Творчо - работилничка за деца, учебен център Светлинки, творчески работилници Many Poppins, Био игри, Сърце и ръце/Handmade Gifts, Love Flowers/сапунени букети.

Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, Az-jenata.bg, Az-deteto.bg, Teenproblem.net, Tialoto.bg.