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Радостин Василев ще се бори за президент, МЕЧ се регистрира в ЦИК

Президентските избори са на 25 октомври

08.09.2026 | 12:47 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Партия “Морал, единство, чест“ (МЕЧ)  внесе в ЦИК документи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Партията е събрала 5000 подписа. 

“Ние не сме се променили, основен мотив, който ни води в политиката, е истината", заяви пред журналисти кандидатът за президент и лидер на МЕЧ Радостин Василев. Екс депутатът добави, че от президентската институция трябва все повече да се чува гласът на хората. 

“МЕЧ не може да не издигне кандидатура, излизаме заедно с Красимир Манов, когото лично съм поканил за кандидат за вицепрезидент. Не се крием зад инициативни комитети, политиката е отговорност пред хората с всички рискове, които крие това”, заяви Василев. 

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Според кандидата за президент основен въпрос трябва да бъде достъпът на хората до основните права на изпълнителната власт, свързан с референдумите. Хората трябва да имат достъп по лесен начин до местни и национални референдуми, смята той. Един президент трябва да изпълнява правомощията си, свързани и с националната сигурност, изтъкна още лидерът на МЕЧ. 

От партията смятат също, че е дошло време в България да започне разговор за промяна на правомощията на държавния глава, на когото да бъде дадено правото на законодателна инициатива.

На въпрос защо Кирил Веселински е напуснал партията, лидерът на МЕЧ отговори, че мотивите са лични и не може да ги оповести.

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Тагове:

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