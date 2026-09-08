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34 000 пилета са загинали при пожар до птицеферма край чирпанско село

Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване

08.09.2026 | 13:53 ч. Обновена: 08.09.2026 | 13:53 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Около 34 хиляди пилета са загинали при пожар в близост до хале за отглеждане на пилета в птицеферма, северно от разклона за чирпанското село Гита, съобщиха от МВР в Стара Загора.

Пожарът е лумнал по обяд на 6 септември. Сигналът е подаден от 36-годишен мъж, който обяснил, че горят сухи треви северно от метален навес за съхранение на въглища.

Вследствие на пожара са изгорели изцяло две халета и съоръженията в тях. Извършен е оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

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