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Мъж на 38 години почина след побой в Димитровград

Възникнал скандал с друг мъж, с когото пиели заедно

15.09.2026 | 09:11 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 38 години е починал след побой снощи в Димитровград. Инцидентът е станал в квартал "Простор" пред блока, в който живеел мъжът.

По първоначални данни той и негов познат седнали да пият заедно, но между двамата възникнал скандал. Единият започнал да нанася удари с юмруци на другия. При падането си 38-годишният мъж ударил главата си в земята.

На място пристигнал екип на Спешна помощ, който констатирал смъртта му.

На инцидента са присъствали множество свидетели. Те са дали показания пред полицията за случилото се.

Задържан е мъж на средна възраст. Очаква се от Областната дирекция на МВР в Хасково да предоставят допълнителна информация по случая по-късно днес, съобщи БНР.

 

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