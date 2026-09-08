Британският принц Джордж започва обучението си в колежа „Итън"

Принц Джордж, син на британския престолонаследник принц Уилям, започна днес обучението си в колежа „Итън", следвайки стъпките на баща си, който също е учил в престижното училище, предаде Ройтерс.

13-годишният Джордж пристигна в колежа, придружен от родителите си - принц Уилям и Кейт, принцеса на Уелс. Семейството бе посрещнато от директора Саймън Хендерсън.

„Итън" е сред най-елитните училища във Великобритания. Основан е през 1440 г. от крал Хенри Шести и се намира близо до замъка Уиндзор, западно от Лондон. Годишната такса за обучението и пансиона е около 65 000 британски лири, отбелязва Ройтерс.

Както Уилям, така и чичото на Джордж - принц Хари, са учили в колежа „Итън". Джордж досега се обучаваше в частното училище „Ламбрук“, близо до Уиндзор, заедно със сестра си Шарлот и по-малкия си брат Луи.

Престолонаследникът Уилям е първият член на британското кралско семейство, който учи в колежа „Итън", отбелязва Ройтерс. Крал Чарлз Трети е възпитаник на „Гордънстоун“ в Шотландия, както и баща му принц Филип. Чарлз по-късно определя престоя си там като труден, докато Уилям е разказва с удоволствие за годините си в колежа „Итън". Той дори си спомня как през уикендите често е ходел до замъка Уиндзор, за да пие чай с баба си, покойната кралица Елизабет Втора, припомня Ройтерс.

Възпитаници на „Итън" са 20 британски министър-председатели, сред които Борис Джонсън и Дейвид Камерън, както известни актьори като Хю Лори, Деймиън Луис и Том Хидълстън. Колежът е известен със съхраняването на редица традиции, включително специфичното официално облекло на учениците - фракове, жилетки и тоги, отбелязва Ройтерс.

Първият учебен ден на Джордж съвпадна с четвъртата годишнина от смъртта на неговата прабаба - кралица Елизабет Втора, и възкачването на дядо му Чарлз Трети на британския престол, допълва Ройтерс.

(БТА)