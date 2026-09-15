Вижте къде в София няма да има вода на 16 септември, сряда

На 16 септември (сряда) 2026 г. във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Батуня“, ж.к. „Сухата река“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Витиня“, ул. „Железни врата“, ул. „Девня“, бул. „Ботевградско шосе“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Батуня“ и ул. „Витиня“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!