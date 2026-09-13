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Рецептата Dnes: Сладко от сини сливи

Лесна рецепта

13.09.2026 | 10:47 ч. Обновена: 13.09.2026 | 10:48 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 1 кг сини сливи
  • 400 г захар
  • 20-30 г орехи

Приготвяне:

  • Измивате, разполовявате и почиствате сливите от костилките.
  • Нарязвате сливите на малки парченца.
  • Слагате в тенджера заедно със захарта и ги оставяте така за 10-15 минути.
  • След това варите сладкото на слаб огън, като от време на време премахвате образувалата се пяна с лъжица.
  • Варите около 40 минути, докато сладкото достигне желаната гъстота – в зависимост от вашите предпочитания за по-гъсто или по-рядко.
  • По средата на варенето добавете орехите на дребни парченца.
  • Още топло, сладкото се разпределя в бурканчета, които обръщате с капачките надолу, докато се охладят.
  • За всеки случай може да стерилизирате във вряща вода за 5 минути.

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зимнина сини сливи рецепти орехи
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