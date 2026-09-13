Рецептата Dnes: Сладко от сини сливи

Съставки:
- 1 кг сини сливи
- 400 г захар
- 20-30 г орехи
Приготвяне:
- Измивате, разполовявате и почиствате сливите от костилките.
- Нарязвате сливите на малки парченца.
- Слагате в тенджера заедно със захарта и ги оставяте така за 10-15 минути.
- След това варите сладкото на слаб огън, като от време на време премахвате образувалата се пяна с лъжица.
- Варите около 40 минути, докато сладкото достигне желаната гъстота – в зависимост от вашите предпочитания за по-гъсто или по-рядко.
- По средата на варенето добавете орехите на дребни парченца.
- Още топло, сладкото се разпределя в бурканчета, които обръщате с капачките надолу, докато се охладят.
- За всеки случай може да стерилизирате във вряща вода за 5 минути.
Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.