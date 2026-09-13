Путин има "абсурдна" представа за войната в Украйна заради "културата на лъжата" в руската армия

Руската армия е обхваната от "всеобхватна култура на лъжата" по отношение на успехите на бойното поле, което е създало у Владимир Путин "силно изкривена" представа за ситуацията на фронта в Украйна, твърдят военни анализатори.

Няколко руски военни блогъри очертаха мрачна картина на фронтовата линия близо до Лиман в Донецка област, където украински контраатаки изтласкват руските предни позиции и разобличават подвеждащите военни доклади на руските сили.

Според Института за изследване на войната (ISW) един от военните блогъри е заявил, че т.нар. "красиви доклади" - термин, въведен от самите блогъри за описание на повсеместната култура на лъжата и дезинформацията за състоянието на фронта в руските въоръжени сили - трябва да бъдат "напълно забранени".

Тези твърдения са довели до това руският президент да има "силно изкривена" представа за ситуацията на фронта, което от своя страна го е подтикнало да прави "абсурдни и преувеличени изявления за руски настъпления", отбелязва ISW в ежедневния си бюлетин.

Наскоро украинските сили поеха пълен контрол над Святогорск, северозападно от Лиман - дни след като Путин беше заявил, че Русия контролира селището.

Във видеоклип, публикуван в понеделник, командирът на Трети армейски корпус на Украйна Андрий Билецки се подигра на Путин заради скорошното му твърдение, че руските сили са превзели града. Застанал в живописния манастирски град, той заяви, че това е "тил за нашия корпус"

Руските военни блогъри все по-често изразяват недоволство от неверните твърдения на руските официални лица за настъпление, като добавят, че подобни фалшиви военни доклади "създават оперативни рискове за руските сили", тъй като те не могат да поискат започване на настъпателни операции в райони, за които вече е обявено, че са под техен контрол. Твърдените лъжи достигат чак до Белия дом, допълни ISW.

В понеделник руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, след като през уикенда пратениците на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Киев и Москва в пореден опит да се намери допирна точка за мирно споразумение.

Вероятно руският президент е използвал разговора, за да наложи на Тръмп своята изкривена представа за ситуацията на бойното поле, отбелязаха от ISW.

Помощникът в Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е направил "обективен и подробен анализ на текущото развитие на специалната военна операция" - израз, който служи на Москва като евфемизъм за агресията ѝ в Украйна.

"Вероятно Путин е използвал разговора с Тръмп, за да представи изкривена картина на фронтовата линия в опит да убеди Тръмп, че САЩ трябва да принудят Украйна да капитулира пред исканията на Русия - уж преди положението на Украйна на бойното поле да се влоши", се посочва в оценката на ISW.