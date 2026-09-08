Инвестиции в имоти се оказаха измама: Над 30 души загубиха 1,4 млн. лева

Главна дирекция “Национална полиция“ и Софийската районна прокуратура дадоха брифинг, на който съобщиха, че над 30 души са пострадали при схема за инвестиционна измама, а нанесената до момента щета е на стойност около 1,4 млн. лева или приблизително 800 хиляди евро. По случая са привлечени като обвиняеми двама души, а разследването продължава.

Производството е образувано на 20 август 2026 г., а разследването е за престъпна дейност, извършвана в периода от 2023 г. до август 2026 година, каза още комисар Чавдар Джиков, началник на отдел “Разследване“ в ГДНП.

По време на брифинга той добави, че в хода на разследването са събрани данни за съпричастност на няколко лица. На 3 септември е проведена специализирана полицейска операция, при която са извършени претърсвания на адреси и моторни превозни средства, както и множество разпити.

Жервите са теглили кредити

Разследващите добавят, че извършителите са подбирали хора, които към момента на въвеждането им в схемата не са разполагали със свободен инвестиционен капитал. На пострадалите били предлагани инвестиционни възможности, свързани с жилища и имоти в София. Те били убеждавани да теглят кредити от няколко банкови институции, като средствата впоследствие били превеждани към съответното дружество чрез онлайн банкиране.

На инвеститорите било обещавано, че ако възвръщаемостта на инвестицията е затруднена, вложенията им ще бъдат обезпечени с имоти на дружеството. В случаите, в които възвръщаемостта не била получена, пострадалите били допълнително мотивирани да намират други хора, които да инвестират средства. По този начин те получавали възможност да възстановят част от вложеното.

Щети за милиони

Към момента разследващите са установили над 30 пострадали, а щетите са около 1,4 млн. лева, или приблизително 800 хил. евро.

На 4 септември са внесени постановления за задържане под стража на две лица. Разследването е в начален етап и предстои да бъдат разпитани още множество свидетели, както и да бъдат изготвени назначените експертизи. За престъплението, за което се води разследването, законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до десет години.

По думите на говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова пострадалите били въвеждани в заблуждение, че инвестициите им ще бъдат възстановени в изключително кратък срок - между шест месеца и една година. През този период те частично са получавали възвръщаемост, което допълнително ги е убеждавало да продължат да инвестират.

Задържаните са известни

Прокуратурата добавя, че срещите с потенциалните инвеститори са се провеждали на живо. За привличането на нови участници са били използвани и близки на вече пострадалите. Всеки от тях е водел свои познати или роднини, които също да бъдат привлечени към инвестицията.

Работата по случая продължава.

От прокуратурата призоваха всички, които смятат, че са били засегнати от схемата, да подадат сигнал до компетентните органи.