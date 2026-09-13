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Борисов няма да гласува за Йотова, създал ГЕРБ, за да бие БСП

Той определи сегашния президент като идеологически противник

13.09.2026 | 11:44 ч. Обновена: 13.09.2026 | 11:44 ч. 231
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Бойко Борисов бе категоричен, че ГЕРБ няма да подкрепи Илияна Йотова на предстоящите президентски избори. 

"Със сигурност няма да гласувам за Йотова, тя е идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП", заяви Борисов в Пазарджик.

Лидерът на ГЕРБ допълни, че до сега нито един кандидат не е поискал подкрепа в президентската надпревара.

"Непоискана подкрепа не се дава", припомни позицията си той.

Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. 

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"Начинът, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, може да навреди на двойката. Аз съм гласувал за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ засегна и скандала около помилването на наркотрафикант, известен като "Петричкия Ескобар". 

"Още преди години ние повдигнахме темата, но защо чак сега придоби такова значение? Преди Йотова и Радев помилваха, а срещу нас се обединяваха и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в еврозоната", заяви Борисов.

ГЕРБ ще се концентрира върху местните избори

ГЕРБ ще се концентрира върху местните избори, призна Борисов и допълни, че към партията се присъединяват все повече нови хора. 

Борисов постави въпрос и защо не е било свикано заседание на КСНС на последните инциденти, сред които пожарът в "ЕМКО" и случаите с дронове.

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Тагове:

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