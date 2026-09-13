Борисов няма да гласува за Йотова, създал ГЕРБ, за да бие БСП

Бойко Борисов бе категоричен, че ГЕРБ няма да подкрепи Илияна Йотова на предстоящите президентски избори.

"Със сигурност няма да гласувам за Йотова, тя е идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП", заяви Борисов в Пазарджик.

Лидерът на ГЕРБ допълни, че до сега нито един кандидат не е поискал подкрепа в президентската надпревара.

"Непоискана подкрепа не се дава", припомни позицията си той.

Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев.

"Начинът, по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, може да навреди на двойката. Аз съм гласувал за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ засегна и скандала около помилването на наркотрафикант, известен като "Петричкия Ескобар".

"Още преди години ние повдигнахме темата, но защо чак сега придоби такова значение? Преди Йотова и Радев помилваха, а срещу нас се обединяваха и правеха вотове на недоверие, за да не влезем в еврозоната", заяви Борисов.

ГЕРБ ще се концентрира върху местните избори

ГЕРБ ще се концентрира върху местните избори, призна Борисов и допълни, че към партията се присъединяват все повече нови хора.

Борисов постави въпрос и защо не е било свикано заседание на КСНС на последните инциденти, сред които пожарът в "ЕМКО" и случаите с дронове.