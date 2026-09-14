Полски министър призова Украйна да удря руски рафинерии, Москва му отвърна

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски призова Украйна да нанася удари по руски петролни рафинерии, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Целта е Русия да бъде лишена от военни ресурси, аргументира се Шикорски по време на посещение в Киев през уикенда. Той подчерта, че стратегическият натиск върху руската икономика е от ключово значение, за да бъде прекратен конфликтът.

"Преговорите са един от начините за слагане на край на тази война", каза полският външен министър, който е и вицепремиер на страната. "Друг начин обаче е войната просто да заглъхне, като на (руския президент Владимир) Путин не му достигат ресурси, за да продължи да я води. За да стане това, Украйна трябва да се съсредоточи главно върху удари по петролни рафинерии", даде съвет той.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно отправи остри критики по адрес на Шикорски.

Тя определи негово изказване, че ако Русия нападне Полша, ще бъде победена много бързо, като израз на мозъчно заболяване, предаде ТАСС.

"Русофобия в главния мозък", написа Захарова в своя Телеграм канал.