BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 123

"Плезещият" се полицай от протестите се е самоубил

Петко Атанасчиков е намерен мъртъв в дома му

10.09.2026 | 21:15 ч. 19
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Полицаят Петко Атанасчиков, който се прочу по време на протестите с кадъра, на който се плези, се е самоубил в дома си в София.

Атанасчиков работеше в Охранителна полиция на СДВР, а по неофициална информация снощи той е бил на работа като охрана на мача за суперкупата на България между Левски и ЦСКА. След работа се е прибрал в дома си. 

Днес обаче той не е вдигал дълго време телефона си и приятели са отишли до дома му, където са го намерили мъртъв. Той се е застрелял със служебното си оръжие, твърди "24 часа". 

Полицаят стана известен със снимка от охраната на протестите в края на ноември в София, на която се е изплезил. Тогава в социалните мрежи се изля голям хейт за поведението му.

Той се оправда, че докато е изпълнявал задълженията си е бил обект на обиди от протестиращи младежи с качулки. 

Петко заяви с пост в социалните мрежи, че провокатори са скъсали пагона му, мятали са бомбички по колегите ку и в един момент нервите му не са издържали.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem