"Плезещият" се полицай от протестите се е самоубил

Полицаят Петко Атанасчиков, който се прочу по време на протестите с кадъра, на който се плези, се е самоубил в дома си в София.

Атанасчиков работеше в Охранителна полиция на СДВР, а по неофициална информация снощи той е бил на работа като охрана на мача за суперкупата на България между Левски и ЦСКА. След работа се е прибрал в дома си.

Днес обаче той не е вдигал дълго време телефона си и приятели са отишли до дома му, където са го намерили мъртъв. Той се е застрелял със служебното си оръжие, твърди "24 часа".

Полицаят стана известен със снимка от охраната на протестите в края на ноември в София, на която се е изплезил. Тогава в социалните мрежи се изля голям хейт за поведението му.

Той се оправда, че докато е изпълнявал задълженията си е бил обект на обиди от протестиращи младежи с качулки.

Петко заяви с пост в социалните мрежи, че провокатори са скъсали пагона му, мятали са бомбички по колегите ку и в един момент нервите му не са издържали.