Прокуратурата е категорична: Няма външна намеса на Петрохан-Околчица, Калушев е убил двете деца

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 19 / 19

Работи се по всички версии. Разпитват се множество свидетели. Уверявам ви, че от самото начало не сме изключили нито една възможна версия. Знаем какви са реакциите на обществото. Знаем каква е болката на семейството. Но работата на прокуратурата е да разбере какво точно се е случило. Няма да правим заключения, които не коренспондират със сабраните доказателства. Няма да премълчим доказателства, които водят до определен извод. Това заяви заместник апелативният прокурор Наталия Николова в началото на брифинга относно разследването на шесторната смърт на Петрохан-Околчица.

"Не са налице никакви данни от събраните доказателства за чуждо присъствие на Околчица и Петрохан. Разследването се позовава на събрани доказателства, а не конспиративни теории", категорична бе тя.

По думите й са запорирани са акциите на едно от дружествата, свързани с Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и останалите, рроверяват се паричните потоци на НПО-то за охрана на защитените територии. Има производство и срещу за частното училище "Космос" в село Горна Малина. То е за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището и в МОН, включително приемът на най-малката жертва.

Изготвени са две заключения по ключови експертизи. Готова е експертизата за психическото и емоционално състояние, начина им на живот, последователността от събития преди смъртта им.

Николова подчерта, че разследването не приключва с изготвянето на двете експертизи. До момента са извършени 40 огледа, над 10 претърсвания, изземвания и обиски, както и са разпитани 150 свидетели, включително лица с тайна самоличност. Един от свидетелите е разпитан чрез Европейска заповед за разследване в Италия.

По случая са изготвени общо 95 експертизи, а се очакват заключенията по още 12. Изискани са и множество справки от институции и са разкрити банкови и данъчни тайни.

Станчо Цветков от Апелативна прокуратура - София увери, че от самото си начало до този момент разследването не е спирало.

"Към настоящия момент продължават разпитите на свидетели, колегите от оперативните служби продължават с оперативно-издирвателните мероприятия". Цветков уточни, че се очакват заключенията на още около 12 назначени експертизи. "Не сме спирали да работим и единствената цел под ръководство на прокуратурата е да стигнем до обективната истина."

Доц. д-р Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ "Александровска", заяви, че направените изводи от експертите са "обосновани, мотивирани и правилни" и той напълно се съгласява с тях.

По думите му: 15-годишното момче е убито с един входен огнестрелен удар от упор в лявото слепоочие и изходна рана в областта на дясното слепоочие. При Николай Златков става дума за огнестрелна рана в челната област, като изстрела уврежда черепа, а в тилната област на главата е намерена ризница от проектила, а оловната ядка пробива черепа и спира в подкожната област. Ивайло Калушев загива след изстрел от упор в устната кухина и изходна рана в теменната област на главата. Изстрела съответства и в дупките по самия кемпер. Използваното оръжие е било само едно - Револвер.

Установяването на часа, когато е настъпила смъртта е най-трудното от процеса. Според властите смъртта на тримата на Околчица е настъпила между пет и седем денонощия, преди телата им да са намерени.

Властите бяха категорично - Ивайло Калушев е застрелял двете деца.

Семенна течност по телата на децата не е открита, но Александров отбеляза, че при тези метеоролигични условия, тя би изчезнала.

Властите коментираха и дупките в кемпера, за които онлайн се разпространи информация, че имат входни, а не изходни дупки. По думите му, попадайки върху твърда повърхност, в случая - човешки череп, ризницата се разделя на отделни части. Така в шибидаха на кемпера има две дупки, но те са от един куршум.

Деян Илиев няма никакво съпричастие към смъртта, обявиха от прокуратурата. Той е бил разпитван два пъти и винаги е оказвал съдействие. По думите им, Илиев се е прибрал в Мексико, а не е избягал. По време на разпитите, той е споделил с разследващите какъв е бил начинът на живот на групаата и "неговите виждания и мотиви какво би могло да се е случило във въпросните дни преди случилото се".