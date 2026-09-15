Проф. Георги Рачев: Чака ни топло време, върхът на сладоледа - в петък

Топло време ни очаква през следващите дни, а температурите постепенно ще се повишават. За да достигнат най-високите стойности за седмицата – на места до 27-28 градуса, заяви пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

На първия учебен ден днес слънцето няма да се показва често, особено в Западна България. Очаква се разкъсана облачност и малка вероятност за валежи.

"Не вярвам нещо да се случи по отношение на дъжда. Дъждът ще бъде по-скоро манна небесна, да им върви по вода, ако случайно някъде се случва", посочи климатологът.

През следващите дни България ще остане под влиянието на сравнително високо атмосферно налягане. По-съществена промяна се очаква към края на седмицата.

По думите му температурите ще се повишават постепенно, но прохладните сутрини вече ще напомнят, че лятото е към края си.

"Ще стане от утре все по-топличко и по-топличко в цяла България, но сутрешните температури, ниското слънце ще подсещат, че сме си в края на краищата на есента, т.е. в края на лятото. И за съжаление денят все повече се скъсява", каза той.

Според прогнозата петък ще бъде най-топлият ден от седмицата.

"Ето в петък, когато предполагам, че в петък ще бъде върхът на сладоледа на най-топлото цялата тази седмица и в България температурите след секунди ще ги видим, ще стигнат 27-28 градуса", прогнозира проф. Рачев.

"Миналата година беше вторият септември най-топъл в историята на метеорологичните наблюдения. Тази година нищо чудно септември месец, ако така продължава прогнозата, да се окичи със златния медал", каза проф. Рачев.

Той обърна внимание и на продължаващото засушаване. По думите му ситуацията с водите на Дунав остава сериозна.

Той очаква около 21-22 септември да премине процес, който да донесе валежи в България и Румъния.

"На 21-и, 22-и очаквам един процес, който да даде валежи не само в България, но и в Румъния и малко от малко да отласне това абсолютно ниско водно количество на Дунав в този момент, за да не спре и нашият АЕЦ, защото сега пък му предстои един планов ремонт на един от хилядниците и ще бъде доста проблематично", заяви Рачев.

По думите му септември тази година продължава да бъде значително по-топъл от нормата.

"Иначе ние сме 4 градуса до този момент над нормата за септември месец. Въобще не малко се оплакваме по отношение на топлина. Сухо. Валежи просто няма да има", заяви климатологът.

След затоплянето се очаква известно понижение на температурите до около 23 градуса, след което отново ще има затопляне към края на месеца.