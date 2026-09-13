Йотова: Очаквах нападките срещу мен, Асен Василев води персонална атака към мен

Лекарите, прегледали наркотрафиканта Огнян Атанасов, са били категорични, че той е твърде болен, за да се върне в затвора. Това заяви президентът Илияна Йотова, която вече трети ден е обвинявана, че през 2022 г. е помилвала Атанасов - осъден за наркотрафик, а в последствие той отново е бил хванат с кокаин.

"Винаги има един въпрос дали той може да се прибере в мястото за изпълнение на наказанията. Лекарите бяха категорични, че това е невъзможно", обясни президентът през Нова тв. Решението за помилването на мъжа е било взето след решение на седемчленна комисия, назначена от правосъдния министър Надежда Йорданова. Когато Йотова го е помилвала в ролята си на вицепрезидент, той вече не е бил зад решетките заради здравословното си състояние. След решението на Йотова вече не било нужно и да се връща.

"Добре чете това, което сме публикували на сайта на президентството. Никога нито едно решение за помилване не е било скрито. Това не е реабилитация, нито амнистия, прави се по чисто хуманитерни причини - в над 90% от случаите те са здравословни. След мнго сериозна лекарска експертиза с официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, министърът е назначил експертизана и ние сме взели съответното решение", каза Йотова за лидера на "Промяната" Асен Василев, който първи заговори за случая в петък.

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Разказа, че е наследила комисията по помилванията в 85% от състава ѝ. Имало хора, които са си тръгнали веднага след като Радев и Йотова са били избрани, и тя посочила техни наследници. В нея има бивши съдии и хора, които дълги години са работили в местата за изтърпяване на наказанията. "Разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото в тези години те не са ме подвели нито веднъж", каза Йотова.

"Това е неговата целенасочена персонална атака към мен. Защо го прави - не знам, може би иска измести темите в друг ъгъл, не иска да влизам в пряк дебат с човека, когото издигат за президент, а там има много теми, все пак г-н Гюров е избиран от мен за сужебен премиер", каза тя за Василев.

"Той очевидно е бил посъветван как да реагира, защото при други обстоятелства, в които трябваше да понесе отговорността, се скри. Нося отговорност за всяко свое действие и подпис и мога да го обясни, стига някой да иска, а не да лепят етикети. Единственият случай за помилване, когато отказах да нося отговорност, защото беше много лично, помолих тогава президента Радев заедно с комисията и експерти да вземат решението, е когато дойде молба за помилването убиеца на баща ми. Тогава просто нямах сили, а и не исках да се изтълкува, че съм субективна. Мисля, че вече не е сред живите,", каза тя за думите на Гюров, че отговорността и подписа са лични, а Йотова се крие зад комисия.

"Самият той каза, че е твърде рано да се правят заключения какво се е случило при последния пожар. Това е работа на МВР и прокуратурата. Не може да свикваме КСНС за 1-2 случая, но си заслужава пред рисковете и заплахите за ницоиналната сигурност", каза тя собственика на двата кръмнали склада за боеприпаси Емилиян Гебрев, който беше в студиото преди нея.

"Обмисляме го в момента. Искаме да визим резултатите от разследването на последния пожар, но няма да чакаме крайните заключения. За такъв съвет трябва и добра подготовка. Да видим първите резултати. Днес влязоха експертите след пожара. Не подценявам въпроса, защото опира до сигурността на българските граждани. Последният пожар е на 2 км отстояние от къщите"

Сигурна съм, че Демерджиев ще направи всичко възможно. Нека да не си правим илюзии - живеем в изключително конфликтно време.

"Всяка професия си има своята трудност. Повече е работата в момента и несъмнено - повече е отговорността. Никога през живота си не съм била нечия сянка - имам достойнството на самостоятелен човек, извървял различни професионалне периоди и в дипломацията, и в парламента, и като журналист, така че имам самочувствие", отговори тя колко по-трудно е да си президент от вицепрезидент.

"Всеки един от двама ни има различно виждане за политика и взимане на решения. Може би ще съм различна с възможността да изслушвам повече страни и да превърна президентството в място за повече разговори, диалог, търсене на общи решения. Не за друго, а защото времената са различни - имаме стабилно правителство и мнозинство в Народното събрание и възможност с добра колаборация между институциите да защитаваме по-добре правата на гаржадните

Никога не съм кандидатствала за нищо самонадеяно. Имам самочувствието на човек, който има доверието на българските граждани. Винаги са възможни изненади, но с хората зад мен ще направим истинска кампания, в която ще решаваме проблемите на хората с партийната система и парламентарно-политическата система. Има много разумни гласове, с които да търсим тези решения", продължи президентът.

Разказа, че е очаквала нападките. Познати я предупредили да не очаква ползотворна кампания, както и че тече кампания за личностно злепоставяне.