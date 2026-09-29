Таксиджиите: Има реална надежда, че ще ползваме бус лентите

Таксиметровият бранш има реална надежда, че ще получи положителен отговор на дългогодишното си искане за достъп до бус лентите. Това обяви председателят на Съюз "Такси" Кирил Ризов в предаването "България сутрин".

"За първи път можем да кажем в ефир, че имаме такава надежда - въпросът да бъде разрешен по най-благоприятния начин за нас и нашите клиенти."

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че браншът очаква в най-скоро време "Прогресивна България" да промени позицията си да подкрепи предложението.

Ризов посочи, че таксиметровият бранш настоява за достъп до бус лентите от около 20 години. По думите му в много европейски градове се използват "такси-бус ленти", а въвеждането им в България практически може да стане незабавно.

Искането е в бус лентите да бъдат допускани само таксиметрови автомобили с валидно разрешение. Браншът настоява те да могат да се движат там както с пътник, така и когато са в работен режим без клиент, т.е. когато отиват към адрес за поръчка.

Според госта изискването автомобилът задължително да превозва пътник би създало проблеми при контрола, тъй като при затъмнени стъкла невинаги може да се установи дали в колата има клиент.

От Съюз "Такси" настояват правилото да бъде въведено на национално ниво, вместо всяка община сама да решава дали да допуска таксиметровите автомобили в бус лентите.

Въпреки надеждата за решение на въпроса с бус лентите, таксиметровите шофьори остават в протестна готовност.

"Протестна готовност означава, че ние във всеки един момент можем да имаме ефективни протестни действия. Още сега сме готови", предупреди Ризов. По думите му засега браншът ще се въздържи от протест, но може да премине към действия по всяко време.

Друга причина за недоволството е актуализацията на минималните и максималните цени за таксиметровите услуги. Шофьорите настояват за увеличение от 10%, докато одобреното повишение е 5,3%.

Ризов оспори начина, по който е изчислен процентът. По думите му методиката отчита три основни показателя - инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

Той посочи, че при първите два показателя има увеличение, докато при горивата в изчисленията е отчетено понижение на осреднената стойност за последните 24 месеца. Според Ризов това е "очевидна грешка", която не е била коригирана, въпреки възраженията на бранша.

При евентуално преминаване към ефективни протестни действия той предупреди, че таксиметровите шофьори имат възможност да блокират София.

Ризов отправи остри критики и към "Спаси София", като обвини формацията, че поставя интересите на велосипедистите и ползвателите на тротинетки пред тези на останалите участници в движението.

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Той уточни, че актуализацията на таксиметровите тарифи се определя от общинските съвети, затова организациите на бранша в останалите градове ще решават самостоятелно дали и какви протестни действия да предприемат.