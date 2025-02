Тръмп закрива спорната база на НАТО в Александруполис?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил затварянето на американската военна база в Александруполис, Гърция, съобщава гръцкия вестник Dimokratia. Информацията обаче все още не е потвърдена от гръцкото правителство.

Ако се окаже истина, решението на Тръмп ще сигнализира за промяна във военната стратегия на САЩ в региона, а това породи опасения сред гръцките официални лица.

Базата в Александруполис е ключов логистичен център за операциите на САЩ и НАТО в Югоизточна Европа. Създаването й предизвика множество спорове, особено между Турция и Америка, тъй като Анкара отдавна се противопоставя на военните операции на САЩ в региона. Въпреки това, американски служители многократно уверяваха Турция, че разполагането на американските сили в района не е срещу страната.

U.S. President Donald Trump has reportedly ordered the shutdown of the U.S. military base in Alexandroupoli, Greece, according to Greek newspaper Dimokratia.

