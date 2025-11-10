Никола Саркози ще бъде освободен под съдебен надзор още днес. Молбата на бившия президент за освобождаване бе удовлетворена от съда.

Съдът се аргументира, че няма риск от укриване на доказателства, натиск или сговор. Продължаващото предварително задържане не е оправдано, заяви още прокуратурата.

Съдът реши да постави бившия президент под съдебен надзор, който ще включва забрана за пътуване извън страната, която ще му попречи да напусне Франция. Съдът му наложи и разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен. Министърът го беше посетил в затвора на 29 октомври.Поради това се очаква той да напусне затвора Ла Санте днес.

По-рано при разглеждането на молбата му прокуратурата поиска освобождаването от затвора под съдебен контрол на бившия президент, който се яви по видеоконферентна връзка от затвора „Ла Санте“,

Няколко минути след обявяването на решението адвокатът на Никола Саркози определи съдебния акт като „нормално прилагане на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс“.

„Следващият етап е процесът пред апелативния съд. Нашата задача — моята и на Никола Саркози — е да се подготвим за това заседание на въззивната инстанция“, добави още Кристоф Ингрен.

Решението на съда идва само седмици след като започна да излежава петгодишната си присъда за заговор за набиране на средства за кампанията си от Либия.

Седемдесетгодишният бивш президент консерватор беше осъден на затвор на 21 октомври, след като през септември съдът го призна за виновен за престъпен заговор във връзка с опитите на негови близки сътрудници да осигурят средства за кампанията му за президентските избори през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Той беше оправдан по всички останали обвинения, включително за корупция и за получаване на незаконно финансиране на кампанията му.