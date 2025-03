Тръмп-младши: Присъдата на Льо Пен доказва, че Ванс е прав за ЕС

Присъдата на Марин Льо Пен, ръководител на парламентарната фракция на Френската национална партия, доказва, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е прав за ЕС. Мнението е на синът на американския лидер Доналд Тръмп-младши, публикувано в социалната мрежа X.

“Франция праща Льо Пен в затвора и ѝ забранява да бяга?! Просто се опитват да докажат, че [JD Vence] е бил прав за всичко?”, написа синът на американския президент.

France is sending le Pen to jail and barring her from running?!

Are they just trying to prove @JDVance was right about everything? https://t.co/XmRvqgh5nB