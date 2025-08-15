Тръмп: Насилието може да е в гените на Путин, но той е умен човек

Потенциално най-значимото пътуване на Доналд Тръмп като президент вече е в ход. Той се качи на борда на Air Force One и излетя за Аляска, където ще се срещне с президента на Русия Владимир Путин.

На борда на самолета Тръмп заяви, че Путин е „умен човек“ и че „се разбират“ с „добро ниво на уважение от двете страни“, казвайки, че си мисли, че „нещо ще се случи“.

„Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия и това е добре. Харесва ми това, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не спрем войната", допълни американският лидер.

Относно продължаващите руски атаки срещу Украйна, Тръмп каза, че смята, че Путин „се опитва да подготви почва“ и „според него това ще му помогне да сключи по-добра сделка“. Той обаче отбеляза, че навярно насилието е в гените на руския лидер.

"В съзнанието му това му помага да сключи по-добра сделка, ако могат да продължат да убиват. Може би това е част от света, може би просто е неговата структура, неговите гени, неговата генетика", каза Тръмп.

Американският президент допълни, че от „това всъщност го боли и ще говоря с него за това“.

На въпроса дали разговорът му с Тръмп ще обхване териториални въпроси, Тръмп отговори:

„Те ще бъдат обсъдени, но трябва да оставя Украйна да вземе това решение и мисля, че те ще вземат правилно решение, но не съм тук, за да преговарям за Украйна. Тук съм, за да ги събера на масата за преговори. И мисля, че имате две страни. Вижте, Владимир Путин искаше да вземе цяла Украйна. Ако не бях президент, той в момента щеше да вземе цяла Украйна, но няма да го направи.“

Попитан за възможността САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, той каза:

„Може би, заедно с Европа и други страни. Не под формата на НАТО, защото това няма да се случи, знаете, има определени неща, които няма да се случат. Но да, заедно с Европа, има възможност…“

Тръмп потвърди по-ранната си заплаха за „тежки“ последици за Русия, ако не покаже готовност да говори сериозно за края на войната в Украйна.

„Икономически ще им бъде тежко. Ще им бъде много тежко", допълни той. "Не правя това за здравето си, добре, нямам нужда от това. Бих искал да се съсредоточа върху страната ни, но правя това, за да спася много животи. Да, много е тежко.“