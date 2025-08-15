Виктор Илиев, който се заби в автобус, дрифти и показва пачки в профила си в TikTok ВИДЕО

Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт в София и уби човек може да е имал книжка от две седмици, но TikTok профилът му показва, че той е шофирал много по-отдавна.

Младежът се вживява в ролята на инфлуенсър, като често със специална лампа за заснемане на видео с телефон, той публикува клипове на фона на различни песни, показва скъпи дрехи и дори размята солидни пачки с пари.

На един от клиповете Виктор се вижда на шофьорското място на автомобил още през декмеври 2024 година. На видео от април пък той дрифти с "Мерцедес", а на седалката до него е заснета въпросната чанта с пачки.

А само преди три дни той е качил снимки с "Голф". Не е ясно дали автомобилите са негови. По-рано стана ясно, че "Аудито", с което Виктор се вряза в автобуса, е собственост на друго лице.

Късно снощи автомобилът, управляван от Виктор Илиев, се заби в автобус, като на място загива 60-годишен сириец. Други шестима са ранени, като четирима от тях са в тежко състояние.

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест глоби натрупани за две седмици откакто има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.